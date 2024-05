POLÍTICA

Enfrentando queda na popularidade, presidente Lula deve vir à Bahia nesta semana

O chefe do Palácio do Planalto vai à cidade baiana de Teixeira de Freitas, onde no pleito de 2022 venceu apertado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Publicado em 6 de maio de 2024 às 19:41

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que enfrenta uma queda na popularidade, deve desembarcar nesta semana na Bahia, segundo informou o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

De acordo com o petista baiano, o chefe do Palácio do Planalto vai à cidade baiana de Teixeira de Freitas, onde no pleito de 2022 venceu apertado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Foi uma diferença de menos de 2,5 mil votos. “Está previsto estar conosco em Teixeira de Freitas, entregando o Hospital Costa das Baleias, e quem sabe se dê certo a gente poder fazer novos anúncios. Estamos trabalhando com a Casa Civil, com a Saúde, com a Educação”, afirmou o governador ontem.

No início de março, três institutos diferentes mostraram uma queda na aprovação do governo do petista: IPEC (antigo Ibope), AtlasIntel e Quaest. Em Salvador, maior colégio da Bahia, Real Times Big Data, Paraná Pesquisas e AtlasIntel também apontaram a diminuição da aprovação da gestão de Lula na capital baiana.

Para o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, a reprovação de Jerônimo Rodrigues pode ter afetado a avaliação positiva de Lula em Salvador.