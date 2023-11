Entenda a participação dos indiciados na morte de Mãe Bernadete

Mãe Bernadete, líder quilombola. Crédito: Divulgação/Conaq

Seis pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil por participação e envolvimento na morte da líder quilombola Mãe Bernadete, em agosto deste ano, em Simões Filho. A polícia concluiu que o crime aconteceu após um morador do quilombo instigar os traficantes da região a executarem a vítima, que foi atingida por 25 disparos dentro da própria casa, no Quilombo Pitanga dos Palmares.

Entenda a participação de cada indiciado no crime:

Indiciado 1 (preso)

Executor do crime - Arielson da Conceição Santos, 24 anos: trabalhava em uma barraca dentro do território do quilombo e recebeu a ordem para matar Mãe Bernadete. Após o crime, ele repassou as armas para o Indiciado 6, e fugiu para Araçás, onde foi preso no dia 1º de setembro.

Indiciado 2 (foragido)

Executor do crime - Josevan Dionísio dos Santos, 26 anos: tem mandados de prisão em aberto pelo homicídio e por fugir do sistema prisional. Deixou o presídio em saída temporária e não retornou. Ele tem atuação no tráfico de drogas, autoria de homicídios em Madre de Deus e Simões Filho.

Indiciado 3 (indiciado)

Mandante do crime - Ydney Carlos dos Santos de Jesus, 28 anos: era conhecido da vítima e dondo de uma barraca situada na área do quilombo. Teve uma reunião e uma discussão acalorada com Mãe Bernadete. Junto com o Indiciado 4, é lider de um grupo criminoso que pratica tráfico de drogas na região.

Indiciado 4 (foragido)

Mandante do crime - Marílio dos Santos, 34 anos: junto com o Indiciado 3 é lider de um grupo de tráfico de drogas na região. Ele tem mandado de prisão em aberto pelo homicídio e foi preso pelo Draco em 2018. Também foi alvo da Operação Tarja Preta, da Polícia Federal.

Indiciado 5 (preso)

Partícipe - Sérgio Ferreira de Jesus, 45 anos: instigou o homicídio e prestou auxílio, indicando melhor rota para o local do crime e avisou aos traficantes que a vítima chamaria policiais para derrubarem a barraca. Ele tinha se desentendido com Mãe Bernadete por praticar extração ilegal de madeira na região. Preso no dia 4 de setembro, em Simões Filho. Sérgio Ferreira é padrasto de Marílio dos Santos.

Indiciado 6 (preso)

Carlos Conceição Santiago, 47 anos, conhecido como Guioday: guardou as armas do crime após recebê-las do Indiciado 1, e deu fuga a ele, levando-o para Araçás. Preso dia 1º de setembro, em Simões Filho.