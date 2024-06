ATENDIMENTO

Entenda o motivo dos Barris ser o bairro queridinho da saúde

UPA Pediátrica foi a quinta unidade entregue no bairro

Com a inauguração da UPA Pediátrica dos Barris , nesta terça-feira (25), essa passa a ser a quinta unidade de saúde entregue no bairro, na poligonal em frente ao Instituto Médio Legal Nina Rodrigues. O local já tem uma UPA para adultos, uma Upinha para síndromes gripais, a UBS Clementino Fraga (5º Centro de Saúde) e um Pronto Atendimento Psiquiátrico, entregue em maio. Região é a mais procurada da cidade.

A vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) explicou que a proximidade dos pontos de ônibus e o fato do prédio ficar distante de zonas de conflito influenciam nessa busca da população. Entre janeiro e maio deste ano, por exemplo, foram realizados 57.312 atendimentos médicos na UPA dos Barris. É a unidade mais movimentada da cidade.

"É uma região de fácil acesso e de fácil localização. Tem um ponto do BRT próximo e é a região mais demandada [pelo público]. O serviço cresce a partir da demanda da população. Pessoas de toda a cidade podem vir para os Barris e não tem nenhuma dificuldade por questões de segurança, isso torna o local de fácil acesso", afirmou.

A região fica próxima também da Estação da Lapa, a maior terminal de transbordo da cidade, e da Estação de Metrô. A dona de casa Isabela Silva, 39 anos, mora na região da Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) e sempre que precisa de atendimento busca as unidades que ficam nos Barris.

"Quando estava aquela agonia da pandemia, com as pessoas todas doentes, meu esposo e eu fomos atendidos na UPA provisória que eles montaram nos Barris. Eu tomei a vacina da Covid no 5º Centro e quando minha filha precisa de médico eu sempre venho pra cá. É fácil de chegar e de sair, e não fica em local perigoso", disse.