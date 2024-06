SAÚDE

UPA Pediátrica dos Barris vai atender até 150 crianças por dia

Toda vez que uma criança precisa de atendimento médico e é socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ela precisa aguardar na mesma recepção que os adultos. Nos Barris, unidade mais movimentada de Salvador, com média de 450 pacientes diários, os pequenos ficam no mesmo ambiente que pessoas baleadas, esfaqueadas e vítimas de outras violências. A partir desta terça-feira (25) isso mudou com a inauguração da UPA Pediátrica.

A unidade fica em um prédio anexo e com acesso pela lateral. Na prática, a partir de agora as crianças e adolescentes que precisarem de urgência e emergência terão atendimento separado dos adultos. O local tem sala de estabilização, de curativo, de medição, dois leitos de observação e quatro consultórios. O diretor da UPA Pediátrica, o clínico geral Abevailton Silva, explicou que o espaço oferece acolhimento mais cuidadoso para as crianças, com ludicidade e profissionais capacitados e habilitados.