DEMARCAÇÃO

Entenda o que muda após homologação da terra indígena Aldeia Velha, no Extremo Sul da Bahia

Ele destaca que a assinatura do decreto traz tranquilidade ao povo Pataxó da Aldeia Velha. “Até agora, eles enfrentavam a invasão do território e a tentativa de impugnar alguma etapa do processo. Agora, não. Se no território tiver um não-indígena, ele vai ter que sair. Se for de boa-fé, o Governo Federal vai indenizar seus bens. Se for de má-fé, ele tem um prazo para se retirar do território. Então, é muito importante para o povo a terra ser homologada. É a penúltima fase da demarcação”, declara.