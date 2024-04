RISCO PARA CICLISTAS

Entenda por que é inseguro pedalar nos acostamentos

No Dia Mundial do Ciclista, comemorado nesta segunda-feira (15), a família e os amigos do engenheiro civil e ciclista Phillipe Appio Chaves Mafra, 35 anos, não tinham o que comemorar. Pelo contrário, centenas de entes queridos do rapaz compareceram ao seu enterro, no Cemitério Jardim da Saudade, no fim da tarde de ontem, enlutados. Isso porque, Phillipe foi vítima fatal de um atropelamento enquanto treinava no km 01 da BA-524, no trecho que liga as cidades de Candeias e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).