FINANÇAS

Entenda por que baianos são os que mais investem no Nordeste

Investidores da Bahia somam R$ 11,74 bilhões investidos

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de março de 2025 às 05:20

Localização geográfica estratégica ajuda no investimento Crédito: Shutterstock

A Bahia ocupa o topo do pódio de estados mais investidores na região Nordeste, com um total de R$ 11,74 bilhões investidos, de acordo com dados da B3, para o início do mês de março deste ano. São 222.324 contas investidoras, das quais 168.114 são de homens e 54.210 de mulheres.>

Entre as razões para a colocação da Bahia, o sócio fundador da Garoa Wealth Management, especialista em consultoria de investimentos Fernando Camargo Luiz aponta que o estado possui uma localização geográfica estratégica, além de uma densidade populacional que colabora para o alto índice de investidores. O estado baiano é o mais populoso da região.>

“A Bahia faz fronteira com Minas Gerais, Espírito Santo, com todo o Sudeste. São Paulo é responsável por 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, o que ajuda a criar riqueza em qualquer lugar que esteja em volta e a Bahia não foge a isso”, explica. >

Os baianos acompanham o perfil brasileiro quando se trata de investir. Segundo dados de um levantamento do banco Santander, cerca de 52% dos baianos no mercado financeiro possuem o hábito de aplicar recursos apenas em renda fixa, o que confere um perfil mais conservador.>

“O investidor brasileiro trabalha com dois extremos: como ele tem uma definição muito assimétrica de risco, não toma risco nenhum, coloca o dinheiro na poupança e perde recurso por isso, ou assume riscos demais, porque não sabe o que é e não entende as idiossincrasias estatísticas que o investimento possui”, argumenta. >

Camargo explica que, para se aventurar no mercado financeiro, é importante que o investidor tenha um conhecimento básico prévio para entender as suas próprias necessidades e não cair em enrascadas. “O mercado financeiro muda a todo momento. Inclusive regras tributárias e fiscais. Se o investidor não se dedicar, a partir do ponto que passei o conhecimento, ele vai parar no tempo e daqui a dois ou três anos estará exatamente na posição em que estava antes”, acrescenta. >