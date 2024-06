EMPREGO

Entrega de documentos para o Programa Partiu Estágio começa a partir da próxima quarta

Ao todo, 1.947 estudantes foram selecionados em 96 cidades baianas

Da Redação

Publicado em 20 de junho de 2024 às 20:43

Entrega de documentos começa a partir do dia 26 Crédito: Divulgação/Saeb

Os selecionados pelo Programa Partiu Estágio devem se programar para entregar os documentos a partir da próxima quarta (26), com prazo final no dia 12 de julho. A segunda convocação para o programa ocorreu na última terça (18) e contemplou 1.947 universitários de 102 cursos para vagas em 96 municípios baianos.

Os universitários terão direito a bolsa-estágio, auxílio transporte e 30 dias de recesso remunerado. A duração do estágio é de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto para pessoas com deficiência, que poderão estagiar até o término do curso. A relação está disponível no site www.ba.gov.br/administracao.

As áreas com maior número de convocações são administração (350); direito (277) e pedagogia (191) e os municípios com mais vagas são Salvador (1.038), Feira de Santana (142) e Vitória da Conquista (88). A documentação a ser entregue está disponível abaixo:

-Comprovante de residência;

-Original e cópia da Carteira de Identidade;

-Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

-Original e cópia de Carteira de Identidade do representante legal, ou do Termo de Guarda expedida por autoridade judicial, se for o caso;

-Declaração da Instituição de Ensino informando o semestre letivo, o turno de estudo, o curso de formação e sua natureza (presencial ou EAD);

-Comprovante de matrícula e frequência na Instituição de Ensino para cursos presenciais;

-Comprovante de matrícula para cursos em EAD;

-Declaração própria de que não exerce atividade remunerada em órgão público;

-Declaração fornecida pela Instituição de Ensino informando o percentual cursado pelo aluno;

-Original e cópia do Título de Eleitor, se for o caso;

-Original e cópia do Certificado de Reservista, se for o caso;

-Comprovação de inscrição no CADÚNICO, se for o caso;

-Histórico escolar do Ensino Médio;