CRIME

'Enxurrada de bala': mulher morta no Engenho Velho da Federação foi alvo de dezenas de tiros

A mulher morta na noite de terça-feira (9), no bairro do Engenho Velho da Federação, foi alvo de uma ‘enxurrada de bala’, de acordo com pessoas que se assustaram com os tiros nas imediações do bairro. Ainda não identificada, a vítima teria sido executada por traficantes do Comando Vermelho (CV) por ter vídeos em referência ao Bonde do Maluco (BDM), grupo rival. Procurada, a polícia não confirmou autoria e motivação do crime. A maioria dos moradores evitou falar das facções, mas garantiu que foram ouvidos diversos disparos na Rua Neide Gama, onde a mulher foi morta.