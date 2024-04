CRIME

Mulher é morta a tiros no Engenho Velho da Federação

Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a tiros na noite de terça-feira (9), no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), a vítima foi encontrada por agentes na Rua Neide Gama, onde foi alvo de disparos.