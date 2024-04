GUERRA DE FACÇÕES

Tribunal do CV: mulher morta no Engenho Velho da Federação tinha vídeos em referência ao BDM

Vítima teria sido executada após traficantes vasculharem seu celular; Veja vídeo

Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2024 às 10:08

Vítima tinha vídeos em que fazia saudação ao BDM Crédito: Reprodução

A mulher que foi morta a tiros na noite de terça-feira (9) na Rua Neide Gama, no Engenho Velho da Federação, é mais uma vítima do ‘tribunal do crime’ em Salvador. A vítima, ainda não identificada, teria sido parada por traficantes do Comando Vermelho (CV) que examinaram seu aparelho telefônico e encontraram vídeos em que ela faz um sinal em referência ao Bonde do Maluco (BDM), grupo rival que trava disputa pelo domínio de tráfico drogas no bairro.

A reportagem teve acesso a um dos vídeos onde a vítima faz o ‘sinal do três’, conhecido como ‘salve’ do BDM, que é usado para saudar integrantes da facção ou até mesmo provocar facções criminosas rivais, como o CV. O caso foi registrado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA) que, quando questionada, informou que não há ainda informações sobre a autoria e a motivação do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA), que realizou perícia no local.

Uma fonte da polícia, que prefere não se identificar, aponta os vídeos como fator determinante para a execução da vítima. “Pode parecer um motivo torpe para quem não sabe como esses criminosos agem, mas vídeos com referência a outra facção são, infelizmente, motivo para homicídios do tipo. Ainda mais em uma área de disputa como é o Engenho Velho da Federação. CV e BDM brigam por cada palmo do bairro e assassinatos assim são parte dessa guerra”, explica.

Dados do Instituto Fogo Cruzado, que monitora a violência armada em Salvador e Região Metropolitana (RMS) atestam o estado de disputa que se tem no bairro. Em janeiro, por exemplo, com 11 tiroteios, três mortos e dois feridos, o Engenho Velho da Federação esteve à frente de todos os outros em registros de confrontos armados nos primeiros 31 dias do ano.

Casos de violência foram recorrentes em janeiro no Engenho Velho de Federação Crédito: Reprodução

Na época, o titular da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner admitiu que o bairro presencia uma disputa ente grupos armados. "Aquela ali, infelizmente, é uma área de disputa entre facções. Vocês sabem do combate forte que a gente vem fazendo contra os grupos criminosos que causam esse tipo de evento de terror, de violência e que deixa a população acuada por conta dos tiroteios entre eles", falou Werner.

A fonte da polícia ouvida pela reportagem afirma que ações como a execução da mulher, para as organizações criminosas, podem parecer uma demonstração de força. “Esses traficantes atuam e se valem do terror. Uma morte assim por conta de um vídeo mostra quem estão dispostos a tudo e aterroriza a população. É justamente a forma como eles entendem que podem vencer a guerra que travam pelo bairro”, completa.