'Era um casal perfeito', diz vizinha sobre feminicídio em Mussurunga

Renata foi morta pelo ex-marido. Crédito: Reprodução

A notícia de que o segurança André Luís Sena de Oliveira, 44 anos, matou a ex-esposa e enfermeira Renata Santana de Freitas, 37 anos, deixou os vizinhos do casal perplexos. Na manhã desta segunda-feira (20), o clima na Rua Professor Plínio Garcez de Senna, em Mussurunga, era de incredulidade. O casal viveu junto por 20 anos, não há relatos de agressões físicas e ambos eram considerados pessoas bem-humoradas e alegres.

A doméstica Rosângela Santos, amiga do casal, encontrou com André Luís no sábado (18). Ele e Renata estavam em processo de separação, mas o segurança frequentava a casa para ver o filho, um adolescente de 15 anos, e para pegar objetos pessoais. No sábado, ele saiu levando mais pertences de mudança para o Setor I, também em Mussurunga, onde passou a morar depois do fim do relacionamento.

"Ele parecia um pouco nervoso, um pouco agitado, mas acreditei que fosse por conta da mudança. Ele foi simpático, como sempre. Os dois eram bons vizinhos, boas pessoas, não tenho o que falar. Ele sempre cumprimentava a gente, já me deu carona algumas vezes, e era uma pessoa alegre. Eles eram um casal perfeito. A gente nunca poderia imaginar que isso pudesse acontecer. Estou chocada", disse.

Ela conhece o casal desde que eles começaram a namorar, ainda no tempo de escola. Familiares de Renata contaram que André Luís era ciumento, mas que não havia histórico de agressão física entre eles. Outros vizinhos contaram que os dois sempre pareceram felizes e que Renata e André Luís eram muito amorosos com o filho deles. No domingo, após o crime, o adolescente fez uma postagem nas redes sociais lamentando as mortes e declarando amor aos pais. Ele está na casa de familiares. O sepultamento do corpo de Renata e André Luís será às 16h, no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília.

Post do filho do casal nas redes sociais. Crédito: Reprodução/Instagram

Crime

Na noite de domingo (19), Renata saiu de casa para participar de uma confraternização na casa de uma amiga. O imóvel fica na mesma rua e a alguns metros de onde ela vivia com o filho. A irmã dela e outras amigas também participaram do encontro.

Andre Luís chegou no portão e chamou por "bica", como a enfermeira era conhecida. As amigas mandaram que ele entrasse, mas o segurança recusou o convite e pediu para chamarem Renata. Quando a vítima saiu, ele sacou a arma e fez os disparos. Segundo testemunhas, a enfermeira foi baleada três vezes, no abdômen e na cabeça. Houve correria e as amigas tentaram ajudar, mas Renata morreu no local.

Casa onde aconteceu crime em Mussurunga. Crédito: Gil Santos/CORREIO