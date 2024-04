ACIDENTE

Escadaria desaba, atinge imóvel e moradores precisam sair às pressas

Acidente aconteceu em Daniel Lisboa, durante chuvas intensas

Gil Santos

Publicado em 10 de abril de 2024 às 11:48

Escada desabou por cima da casa Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

A merendeira escolar Idelma Oliveira estava em casa, em Daniel Lisboa, quando a escadaria que fica ao lado do imóvel dela desabou. Estava chovendo forte, o barro deslizou e uma tubulação da Embasa rompeu. A água ficou represada entre a parede e o barranco, enquanto abria caminho pelo reboco, pelo piso e até pelos buracos da tomada. Apesar do susto, a moradora e o filho dela conseguiram sair sem ferimentos, mas estão com medo que novos deslizamentos atinjam a casa.

A escadaria que desabou liga a Travessa Santa Rosa à Travessa Santa Eurídice e, segundo os moradores, existe há mais de 30 anos. Idelma contou que o local já estava com uma erosão e que no momento do acidente, na tarde de segunda-feira (8), a chuva estava intensa. O filho dela, um adolescente de 17 anos, estava no andar de cima do imóvel e foi quem primeiro percebeu que havia algo errado.

"Era por volta das 15h30 quando começou a entrar água pelo banheiro. Estava chovendo muito forte e afastamos os móveis para a água passar. Eu estava na sala e meu filho lá em cima quando ouvimos o estrondo da escada desabando e uma quantidade muito grande de água que a gente sabia que não podia ser da chuva. Meu filho foi olhar e gritou que o tubo tinha estourado e saímos correndo", conta Idelma.

Eles pegaram os documentos, antes de sair de casa, e buscaram socorro com familiares que moram na mesma região. Depois que a chuva deu uma trégua, os vizinhos formaram um mutirão e ajudaram a merendendeira, que está desempregada, a limpar o local. Foi necessário usar até pás para recolher o barro. A Embasa vedou o tubo que rompeu e a Defesa Civil (Codesal) fez uma vistoria no imóvel.

Lateral do imóvel, por onde passou parte da lama, e lona ao fundo Crédito: Gil Santos/ CORREIO

Prejuízos

A mistura de água e barro formou uma lama que deixou o piso branco da casa irreconhecível. O sofá, o rack e a mesa de centro foram atingidos. Depois que a chuva passou, os moradores colocaram os móveis do lado de fora e tentaram reaproveitar, mas estavam muitos estragados e foram descartados. Além disso, a família precisou deixar o imóvel por tempo indeterminado.

"Meu outro filho, de 26 anos, veio correndo do trabalho. O chefe liberou ele esses dias enquanto estamos resolvendo a situação. Os vizinhos são unidos e nos ajudaram a limpar, mas estamos preocupados. O barro ainda está descendo e está entrando água na casa. A Codesal esteve aqui e orientou a gente a sair", afirmou Idelma, enquanto pisava em um tapete encharcado.

Registro dos moradores pouco após o acidente Crédito: Acervo Pessoal

Existe uma lona cobrindo o barranco que fica atrás do imóvel, ela foi colocada antes do acidente, mas não conseguiu conter a deslizamento. Os moradores contaram que engenheiros da Defesa Civil avaliaram o imóvel. O local não foi condenado, mas a recomendação foi sair até que o solo esteja mais seco para uma nova avaliação. A casa ao lado, onde mora uma idosa, também precisou ser evacuada.

Idelma está em uma kitnet cedida por um vizinho e foi cadastrada para receber o aluguel social. A idosa buscou abrigo com familiares.

Em nota, a Embasa afirmou que o abastecimento da região não foi afetado. "A Embasa informa que a situação nas escadarias da Travessa Santa Rosa foi gerada pelas águas de chuva e pela rede de drenagem pluvial da Prefeitura. Parte da rede coletora de esgoto, que também foi danificada pelo deslizamento da escadaria, já foi restabelecida e está operando normalmente. Não houve impacto no sistema de abastecimento de água da localidade", diz o texto.