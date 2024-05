Escola Luíza Mahin chama denúncia de 'fantasiosa' e defende professora da Ufba

A Escola Luíza Mahin, que funciona sem formalidade, disse que a denúncia é “raivosa e cheia de equívocos”. Também ressaltou que o "Curso Livre de Extensão: Formação de Lideranças para Democracia", ministrado pela professora na Escola de Administração da Ufba em parceria com a Luíza Mahin, passou por todas as instâncias burocráticas da unidade federal.

“A Escola de Formação Luíza Mahin não é, e nem faz parte, da estrutura do Partido dos Trabalhadores, ainda que no seu quadro tenha pessoas que exercem seu livre e inalienável direito de expressão política, pessoas, portanto, que são dos diversos partidos políticos e ainda pessoas que não tem filiação a nenhuma instituição política”, diz trecho da nota.

A unidade ainda afirmou que Ivan Alex, marido de Renata Alvarez e apontado como diretor da Luíza Mahin pela acusação, é apenas um dos conselheiros da Escola de Formação Luíza Mahin. “Reafirmamos ainda o empenho e a responsabilidade da professora doutora Renata Rossi que sempre se responsabilizou com a universidade pública, gratuita e de qualidade”, diz outro trecho do comunicado.

De acordo com a denúncia apresentada ao TCU e à CGU, a docente, que ainda seria filiada ao PT, elaborou e apresentou, no ano passado, à Escola de Administração da Ufba o curso de “Formação de Lideranças para a Democracia”. O projeto é desenvolvido em parceria com a Escola Luiza Mahin, que no Instagram tem sido uma plataforma de divulgação do PT. Nesta rede social, há mensagens de parabenização, por exemplo, ao governador Jerônimo Rodrigues, a ex-presidente Dilma Rousseff e trechos de palestras de deputados estaduais, como Robinson Almeida e Marcelino Galo.