Escolas estaduais realizam 'Dia D' para isenção da taxa de inscrição do Enem 2024

Unidades disponibilizam computadores com acesso à internet para estudantes

Da Redação

Publicado em 23 de abril de 2024 às 07:39

Enem Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência

As escolas estaduais da Bahia realizam nesta terça-feira (23) o Dia D de isenção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.. Na iniciativa, as unidades disponibilizam computadores com acesso à internet para que os candidatos façam o processo. O objetivo é incentivar os estudantes a solicitarem a isenção do pagamento da taxa de inscrição.

O pedido de isenção da taxa, que ainda não teve o valor divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), pode ser submetido na página do participante, com o login do gov.br, até sexta-feira (26). É necessário informar o CPF, a data de nascimento, o e-mail e um número de telefone válido. O resultado da isenção será divulgado no dia 13 de maio.

Estão aptos à isenção, os participantes matriculados na 3º série do Ensino Médio em escolas públicas; quem fez todo o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada; e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que tenham registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

A superintendente de Políticas para a Educação Básica, Leninha Vila Nova, falou sobre a ação. “Os líderes de classe irão engajar todos os estudantes que são aptos à isenção, como estudantes do Ensino Médio parcial e integral, da Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos, escolas em prisões, escolas famílias agrícolas e casas familiares, além de estudantes indígenas, quilombolas e do campo. Toda a nossa rede está sendo convocada, pois nós temos uma meta para que todos os nossos estudantes que alcancem os critérios para a inscrição acessem e solicitem. Nós acreditamos que os Enem é uma porta aberta para a concretização de sonhos e o ingresso nas universidades”.