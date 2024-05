SERVIÇO

Postos SAC promovem mutirão do TRE neste sábado (4)

São sete postos abertos entre capital e interior para atendimento exclusivo de serviços da Justiça Eleitoral

Da Redação

Publicado em 3 de maio de 2024 às 21:15

O prazo para regularização da situação eleitoral vai até o dia 8 de maio Crédito: Divulgação/Saeb

Sete postos SAC vão abrir neste sábado (4), exclusivamente, para o mutirão do TRE. O atendimento será de 8h às 17h no SAC Periperi; e de 7h às 14h no Ponto SAC Ibicoara, ambos por ordem de chegada. Nos postos de Eunápolis, Feira I, Jacobina, Irecê e Santo Antônio de Jesus, será de 8h às 12h, por agendamento prévio. Para agendar, é só baixar o aplicativo ou acessar o Portal de Serviços do Estado (www.ba.gov.br).

Vale destacar que os postos SAC Camaçari (Boulevard Shopping) e Lauro de Freitas (Parque Shopping Bahia), que já funcionam normalmente em dias de sábado, de 9h às 13h, vão estender o expediente neste sábado (4). O atendimento será de 9h às 18h, sendo esse horário extra destinado exclusivamente ao TRE, por ordem de chegada. O mesmo acontece com o SAC Barra, que oferece serviços da Justiça Eleitoral de maneira espontânea, mas vai funcionar em seu horário habitual, de 9h às 13h.

No mutirão, os principais serviços da Justiça Eleitoral disponíveis são título de eleitor, cadastro biométrico, atualização de dados pessoais, regularização de títulos cancelados, verificação de multas eleitorais e mudança de local de votação, entre outros. É preciso apresentar RG e um comprovante de residência. Homens que completam 19 anos no ano do alistamento também devem apresentar o certificado de quitação militar.

O prazo para regularização da situação eleitoral vai até o dia 8 de maio. Após essa data, o cadastro será fechado em decorrência dos preparativos para as Eleições Municipais, que acontecem em 6 de outubro. Além do mutirão deste sábado (4), vale lembrar que outros postos da Rede SAC em todo o Estado possuem unidades do TRE (lista abaixo).