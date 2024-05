ELEIÇÕES 2024

Centenas de soteropolitanos vão ao plantão TRE-BA para regularizar títulos cancelados

Em Salvador, 235 mil pessoas estão com o título em situação irregular

Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2024 às 11:22

Centenas de pessoas foram ao plantão do TRE para regularizar título eleitoral Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Ao contrário do que se pode imaginar em um feriado, a manhã desta quarta-feira (1°) é bem movimentada na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), em Salvador. No local, o órgão faz plantão das 8h até às 14h para regularização da situação eleitoral dos cidadãos. A operação fez centenas de soteropolitanos aparecerem nas primeiras horas do dia para resolver pendências em aberto.

Ao todo, no momento, 235 mil pessoas em Salvador estão com os títulos cancelados. Na Bahia, o número é ainda maior: mais de 1,6 milhão de pessoas no estado estão na mesma situação. Tanto para quem está na capital como para quem vive no interior, o prazo para regularização termina em uma semana, na próxima quarta-feira (8).

Maria do Socorro, secretária geral da presidência do TRE-BA, destaca que, além da regularização dos títulos cancelados, o plantão disponibiliza outros serviços. "Estamos oferecendo aqui o serviço de primeira via de título para quem ainda não tem, transferência de município e local de votação e revisão de cadastro eleitoral. Se vai trocar o nome de sorteiro para casado ou outra alteração que o eleitor precise, vamos fazer", destaca a secretária.

O prazo para realização dos outros serviços também é no dia 8 de maio. Judite Oliveira, 34 anos, no entanto, resolveu se adiantar para resolver sua pendência. Ela não foi votar nas eleições de 2020 e 2022. Neste ano, porém, quis regularizar sua situação para ir às urnas em outubro.

"Eu sempre trabalho nas eleições com o comércio que tenho e, nessas duas últimas, não tive tempo em nenhum dos turnos para ir votar. Foi minha irmã que conversou comigo e me convenceu de que não posso deixar de votar. Então, aproveite o feriado, que estou com mais tempo livre, para vir aqui e resolver", conta ela.

Assim como Judite, centenas de pessoas apareceram na sede. Apesar da grande movimentação, o serviço funciona sem grandes filas e longa espera. Mário Silva, 46 anos, por exemplo, consefuiu transferir seu título para Salvador em menos de meia hora no órgão.

Nas duas eleições anteriores, ele não estava em Salvador e havia transferido seu título para o interior. De volta para a capital neste ano, ele só lembrou na semana passada que precisaria resolver sua pendência. "Foi em cima da hora, mas deu tempo. Quando soube que iriam fazer plantão hoje, vim logo porque não trabalho e na semana é mais difícil", afirma.

Maria do Socorro lembra que o eleitor com título cancelado pode ter problemas para conseguir documentos. "Não pode emitir a certidão de quitação eleitoral que, normalmente, é pedida para regularizar seu CPF quando está cancelado. Também é solicitada na emissão de uma certidão para o passaporte, para se inscrever em concurso público, universidade pública", cita a secretária.