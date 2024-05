EVENTOS NA CAPITAL

Orquestra Rumpilezz e Circuito Banco do Brasil causam alteração no trânsito de Salvador

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realiza, nesta sexta-feira (3) e domingo (5), alterações no tráfego do bairro Santo Antônio Além do Carmo e no Centro Administrativo da Bahia para viabilizar a realização de eventos em vias públicas de Salvador.

Confira quais trechos serão alterados

Orquestra Rumpilezz na Escadaria do Passo: Em virtude do evento que acontece, nesta sexta-feira (3), e também no dia 7 de junho, o trânsito no bairro Santo Antônio Além do Carmo sofrerá modificações. Das 18h às 22h haverá o controle do tráfego de veículos, auxílio na travessia de pedestres, fiscalização de trânsito para coibir a incidência de parada e estacionamento irregular na Ladeira do Carmo e Largo do Carmo. Já das 19h às 21h, o fluxo de veículos será interditado, na Rua do Passo / Rua Ribeiro dos Santos (entre a Escola Municipal Vivaldo da Costa Lima e o Comércio Amazonas Decorações).