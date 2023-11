Escolas suspendem aulas em Valéria durante operação policial

Estudantes de três escolas da rede municipal que ficam na região de Valéria, em Salvador, estão sem aula nesta sexta-feira (14). As 761 crianças foram dispensadas depois do início de uma operação policial que desmontou três acampamentos de traficantes em uma área de mata fechada. Alunos do Colégio Estadual Professora Noêmia Rego informaram que também foram liberados, mas funcionários da unidade negam.



A operação começou no início da manhã e cumpriu mandados de busca e apreensão. Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) afirmou que foram afetadas as Escolas Municipais Nossa Senhora Aparecida e São Francisco de Assis, e o Cmei João Paulo I. Segundo a pasta, a medida foi em decorrência da sensação de insegurança no bairro.