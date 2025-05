FRIO

Esfriou: com neblina, cidades baianas registram 20 ºC

Estado concentra a maior quantidade de alertas de chuva do Brasil

Maysa Polcri

Publicado em 1 de maio de 2025 às 08:37

Neblina em Vitória da Conquista na manhã desta quinta (1º) Crédito: Reprodução/TV Bahia

Chegou a hora de moradores do interior da Bahia tirarem os casacos do armário. A frente fria e as chuvas intensas, espalhadas por diversos pontos do estado, fizeram com que os termômetros registrassem temperaturas entre 19 ºC e 20 ºC. Algumas cidades registraram neblina no início da manhã desta quinta-feira (1º). >

Itiruçu, no centro sul baiano, registrou a menor temperatura do estado na quarta-feira (30), segundo ranking divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima no município foi de 19.7 ºC. Diversas regiões do sul do estado tiveram alagamentos e trechos bloqueados por conta das chuvas intensas. >

As cidades de Delfino, também no centro-sul, e Luís Eduardo Magalhães, registraram 20 ºC. Em Vitória da Conquista, no sudoeste, a neblina tomou conta do município no início da manhã. Ontem, a temperatura mínima foi de 20.5 ºC. >

Também tiveram baixas temperaturas as cidades de Senhor do Bonfim (21.5 ºC), Belmonte (21.6 ºC), Euclides da Cunha (21.8 ºC) e Ribeira do Amparo (21.9 ºC). >

A região sul segue, nesta quinta-feira (1º), sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de fortes chuvas. São previstos até 100 mm por dia. O órgão ressalta que há possibilidade de transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. >