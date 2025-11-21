MEIO AMBIENTE

Especialistas debatem erosão costeira e conservação das tartarugas marinhas na Bahia

Evento reúne pesquisadores, ONGs e gestores públicos para discutir soluções para proteger praias de desova e mitigar os efeitos da erosão na costa baiana

Carmen Vasconcelos

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 20:50

Encontro aborda impactos ambientais, conservação marinha e estratégias para preservar habitats essenciais das tartarugas no litoral norte da Bahia Crédito: Divulgação

O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas e Biodiversidade Marinha do Leste (Centro TAMAR/ICMBio) promove, dias 25 e 26 de novembro, o Workshop Erosão Costeira e Impactos às Tartarugas Marinhas e Praias de Desova, no Auditório do Instituto Baleia Jubarte, na Praia do Forte-BA. O evento contará com transmissão ao vivo pelo Canal Youtube do ICMBio: https://www.youtube.com/@canalicmbiohttps://www.youtube.com/@canalicmbio. Confira a programação clicando aqui e publicação no Instagram.

Entre os objetivos do evento está promover um maior debate acerca da problemática da erosão costeira e os reais impactos para a costa do litoral baiano. Além de promover uma maior integração entre o Centro TAMAR/ICMBio, academia, sociedade civil e estado e municípios do litoral norte da BA, considerando as áreas importantes para a conservação das tartarugas marinhas.

No primeiro dia do Workshop – 25.11 - serão proferidas uma série de palestras que irã debater mais profundamente a problemática da erosão costeira. Entre elas, está a palestra ‘Problemática da Erosão Costeira e impactos às Tartarugas Marinhas e suas praias de desova’, que será feita pelo Centro TAMAR/ICMBio e pela Fundação Projeto TAMAR, a partir das 09h30 do dia 25.

A partir das 10h30, o pesquisador da Universidade Federal da Bahia (UFBA) José Maria Landim falará sobre ‘Dinâmica de sedimentos em ambientes costeiros e Panorama da Erosão Costeira no Brasil e na Bahia’. Landim é doutor em Geologia e Geofísica Marinha pela Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Sciences da Universidade de Miami e atualmente professor de Geologia Costeira e Sedimentar.

Já a partir das 11h15 o analista ambiental do ICMBIO Paraty, Regis Pinto Lima proferirá palestra sobre ‘Competências no âmbito do Gerenciamento Costeiro: Breve contextualização da situação político-administrativa das praias/costa’.

Na parte da tarde, o pesquisador Guilherme Lessa, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) falará sobre ‘Variabilidade do clima, ondas e sedimentos nas últimas décadas’.

Na sequência, a partir das 15h15 serão abertos os trabalhos por meio de Mesas Redondas, sendo a 1ª a discutir ‘Caminhos para o enfretamento da erosão costeira no Brasil’, com participação de três convidados: Eduardo Bulhões (UFF) que falará sobre ‘Erosão costeira e defesa do litoral’; Davis de Paula (UECE) com fala sobre ‘Experiência do Ceará na elaboração de Plano de Ação e Contingência’ e João Nicolodi (GERCO/MMA) que abordará ‘O que vem sendo feito para a construção de soluções na escala nacional’.

A segunda Mesa Redonda se inicia 16h20 e tem como tema central ‘O que vem sendo feito para construção de soluções para o problema da erosão costeira na região do Litoral Norte da Bahia’, com a participação das seguintes instituições convidadas: Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA ; Município de Camaçari (Lucas Nascimento); Município de Mata de São João (Ion Costa); Secretaria do Patrimônio da União - SPU (Cláudio Schmitz); e o Ministério Público Federal-MPF (Dra. Vanessa Previtera).

O segundo dia do evento – 26.11 – começará com a palestra proferida pela pesquisadora e professora da Universidade Estadual da Bahia (UNEB) Lirandina Gomes ‘Planejamento territorial, ambiental e urbano no Litoral Norte da Bahia ’. Na sequência os presentes participarão de uma oficina para a construção de estratégias, soluções e recomendações para enfrentamento da problemática da erosão costeira na região.