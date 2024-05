SESI CASA BRANCA

Espetáculo 'Auto da Compadecida' está em cartaz em teatro de Salvador

A sétima temporada do espetáculo de teatro "Auto da Compadecida", que tem como base a obra de Ariano Suassuna, está em cartaz em Salvador.

A peça será apresentada nos dias 11, 12,16, 17, 18 e 19 de maio, sempre às 19h, no Centro Cultural Sesi Casa Branca, no bairro Caminho de Areia.

Com direção de Fábio Tavares, a peça começa com os personagens já mortos, no céu, e a trama se desenvolve contando como eles chegaram ali.