INDEPENDÊNCIA DA BAHIA

Espetáculo do Balé Folclórico abre festejos do 2 de Julho em Salvador neste sábado; confira programação

A apresentação é inspirada na obra da coreógrafa Lia Robatto

Da Redação

Publicado em 29 de junho de 2024 às 09:06

Espetáculo “Aos Pés do Caboclo”, do Balé Folclórico da Bahia Crédito: Divulgação

O espetáculo “Aos Pés do Caboclo”, do Balé Folclórico da Bahia, abre a programação dos festejos do 2 de Julho deste ano em Salvador, neste sábado (29), às 19h. A apresentação, inspirada na obra da coreógrafa Lia Robatto, também será realizada no domingo (30), no mesmo horário, na Praça do Campo Grande. A estreia do espetáculo terá a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O fundador e diretor-geral da companhia, Vavá Botelho, contou que a ideia surgiu através do presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, que o convidou para montar um espetáculo comemorativo à data. “Aí ele veio com uma segunda proposta, de fazer alusão ao espetáculo criado por Lia Robatto nos anos 1970, chamado ‘Ao Pé do Caboclo’. Tive a sorte de assistir e era um espetáculo de dança contemporânea, com engajamento relativo à época que se vivia naquele momento”, disse.

De acordo com o diretor, o espetáculo começava no Teatro Castro Alves e finalizava no monumento na Praça do Campo Grande, passeando entre as pessoas, que interagiam livremente como parte do espetáculo. “E quando Guerreiro me passou a ideia, eu achei maravilhoso. “Teremos 110 artistas no palco e 20 pessoas na orquestra, com coletivos indígenas de diversos lugares do Brasil, povos originários como convidados, para fazer um grande espetáculo”, declarou Botelho.

Apresentações culturais

Além do espetáculo “Ao pé do caboclo”, outras atrações culturais também vão fazer parte da programação em celebração à Independência do Brasil na Bahia. Na segunda-feira (1º), às 17h, o Cortejo Afro vai se apresentar no Largo de Pirajá.

Na terça-feira (2), das 9h às 12h, ocorre uma apresentação performática de teatro do grupo Dois do Sete, no Pelourinho. Às 14h, a Avenida Sete de Setembro, no trecho entre a Praça Castro Alves e o Campo Grande, será palco do 2º Festival de Fanfarras e Balizas. Em seguida, das 17h30 às 21h30, será realizado o Encontro de Filarmônicas com o maestro Fred Dantas e participação da Banda de Música da Guarda Municipal, Filarmônica Ambiental de Camaçari, Filarmônica Ribeirinhos do Vale do São Francisco (Xique-Xique), Filarmônica Lyra Ceciliana (Cachoeira), Filarmônica Guerreiros do Sol (Dias D’Ávila) e Oficina de Frevos e Dobrados.

Na quarta-feira (3), às 17h, no Campo Grande, o público poderá conferir a apresentação do Coral da Cidade do Salvador, o show do cantor Gerônimo e Banda Mont Serrat, em homenagem ao 2 de Julho, e o Baile da Independência com a Orquestra do Maestro Fred Dantas e convidados.

Na próxima quinta-feira (4), às 19, será a vez do show especial com a cantora Mariene de Castro, também no Campo Grande. Por fim, na sexta-feira (5), às 18h, ocorre a tradicional Volta da Cabocla, com o retorno dos carros emblemáticos partindo do Campo Grande e sendo recebidos com o Samba de Caboclo, às 20h, no Largo da Lapinha. De 12 a 14 de julho, ocorre ainda a Festa de Labatut, no fim de linha de Pirajá.

Festa cívica

A programação começa às 06h, com a Alvorada e a queima de fogos no Largo da Lapinha. Às 07h, será realizada a cerimônia cívica, com o hasteamento das bandeiras, execução do Hino Nacional, seguido pela colocação de flores no monumento do General Labatut, realizado pelas autoridades presentes, às 8h10. Depois, será a vez da entrega dos carros emblemáticos dos caboclos e a execução do Hino ao 2 de Julho.

O Desfile Cívico está marcado para às 09h, com o cortejo saindo do Largo da Lapinha, em direção ao Largo Terreiro de Jesus. Participam da cerimônia os Caboclos de Itaparica, Museu Vivo na Cidade e Fanfarras Municipais, Estaduais e da Região Metropolitana de Salvador. Ao longo do percurso, será possível ver a decoração das casas participantes da segunda edição do Concurso de Fachadas, realizado pela prefeitura.

Ainda pela manhã, será feita a homenagem aos Heróis da Independência, da Ordem Terceira do Carmo e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Ao final da manhã, haverá o recolhimento dos carros emblemáticos dos caboclos nos caramanchões da Praça Thomé de Souza.

Às 13h30, o cortejo desfilará pela Avenida Sete de Setembro, com o Concurso de Fanfarras e Balizas, às 14h. Em seguida, uma cerimônia cívica está prevista para o 2º Distrito Naval, às 15h.

Os carros dos caboclos chegam ao Largo do Campo Grande por volta das 16h, seguido pelo hasteamento das bandeiras por autoridades, execução do Hino Nacional, deposição de coroas de flores no Monumento ao 2 de Julho e o acendimento da Pira do Fogo Simbólico por um atleta a ser escolhido.

O Hino ao 2 de julho encerrará as atividades do dia, no entanto, a programação se estenderá com o tradicional Encontro de Filarmônicas com Maestro Fred Dantas e participação da Banda de Música da Guarda Municipal, Filarmônica Ambiental de Camaçari, Filarmônica Ribeirinhos do Vale do São Francisco (Xique-Xique), Filarmônica Lyra Ceciliana (Cachoeira), Filarmônica Guerreiros do Sol (Dias D’Ávila) e Oficina de Frevos e Dobrados.

Pós-festa

O Largo do Campo Grande ficará movimentado nos dias 03 e 04 de julho. Na quarta-feira (3), o cantor Gerônimo Santana se apresenta junto com a Banda Mont Serrat, às 17h. Em seguida, será realizado o Baile da Independência, com apresentação da Orquestra do Maestro Fred Dantas e convidados. Na quinta (4), a cantora Mariene de Castro realiza um show especial no largo, às 19h. Antes, o Coral da Cidade abre os trabalhos às 17h.