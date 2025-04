TRADIÇÃO

Espetáculo Paixão de Cristo acontece neste final de semana em Lauro de Freitas

Elenco conta com mais de 200 artistas

A tradicional encenação da Paixão de Cristo, na Praça Matriz de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, será realizada nesta sexta-feira (11), sábado (12) e domingo (13). As apresentações serão realizadas a partir das 19h e contarão com mais de 200 artistas. Será a 25º edição do espetáculo que reconta a história da ressureição de Jesus Cristo. >

O público deverá trocar 1 kg de alimento não perecível pelo ingresso, disponível no Centro Comunitário de Lauro de Freitas, que fica na mesma praça, nos dias do evento. Os itens arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social e a instituições beneficentes locais.>

Salvador

E encenação da Paixão de Cristo também será realizada em Salvador neste final de semana. Os espetáculos acontecerão no Salesiano Dom Bosco Salvador, no dia 14 de abril, às 19h, e no Liceu Salesiano do Salvador, no dia 15 de abril, no mesmo horário. Os ingressos custam R$ 20 e estão à venda nas unidades.>