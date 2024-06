FESTEJOS JUNINOS

Estabelecimentos de Salvador terão funcionamento especial durante São João; veja o que abre e fecha no feriado

As celebração em homenagem ao santo em todo o país acontecem neste domingo (23) e segunda-feira (24)

São João é uma das épocas o ano mais aguardadas por todo bom nordestino. As celebração em homenagem ao santo em todo o país acontecem neste domingo (23) e segunda-feira (24) e causa modificações no horário de funcionamento de estabelecimentos públicos e comerciais da capital baiana e Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Para ajudar os leitores a se programarem da melhor maneira, o CORREIO fez um levantamento com horários de funcionamento para shoppings, supermercados, feiras, transporte público, espaços de lazer e demais segmentos do comércio. Confira a lista abaixo do que abre e fecha neste feriado.