MOBILIDADE URBANA

Estação BRT Barris entra em operação neste sábado (11)

A partir deste sábado (11) os usuários do sistema BRT Salvador contarão com mais um terminal no trecho 2. A Estação BRT Barris passará a atender os usuários de domingo a domingo, das 9h às 15h, seguindo o modelo de funcionamento da operação assistida. No local, será possível embarcar tanto no sentido Lapa, como no sentido Pituba. A estação fica localizada na Praça João Mangabeira, atrás da Unidade de Pronto-Atendimento (Upa) dos Barris.