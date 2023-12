Estado da Bahia não cumpre liminar e idosa aguarda cirurgia urgente em Sala Vermelha de UPA

“Precisamos conseguir esse leito o mais rápido possível porque ela só está piorando nessa espera, em um local que não é o mais adequado. Ela era uma paciente que andava e fazia as coisas de casa, mas está há 12 dias sem poder se mexer praticamente”, diz Ana Luiza Sena, sobrinha de Maria Nilza. O relatório médico aponta, inclusive, que a paciente possui perda de pele com aspecto necrótico por conta de uma ferida.

No dia 28 de novembro, a juíza Mariana Varjão Alves Evangelista, da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, expediu uma decisão liminar em que definiu um prazo de dois dias para que a paciente fosse transferida para um local adequado. A decisão, no entanto, não foi cumprida.