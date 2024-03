ASSINATURA

Estado e União assinam acordo para facilitar acesso dos municípios a soluções federais

Os municípios baianos terão acesso facilitado às soluções do governo federal. A ação será viabilizada através de um acordo entre o Governo do Estado e o Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos oficializado na tarde desta quinta-feira (21). No evento também foi formalizada a adesão do estado ao Processo Eletrônico Nacional (PEN).