INTERIOR DA BAHIA

Estudante atinge colega com facadas em escola de Dias d'Ávila

Vítima foi levada para hospital

Da Redação

Publicado em 11 de maio de 2024 às 14:49

Na noite de quinta-feira (9) uma briga entre duas estudantes do município de Dias d'Ávila, no interior da Bahia, virou caso de polícia. Uma das alunas foi atingida com facadas e precisou ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com a Polícia Militar, policiais foram acionados após a briga começar. Quando os agentes chegaram, viram uma das alunas atingindo a outra com facadas. Depois do atendimento médico, a vítima e a suspeita foram encaminhadas para 25º DT, onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança foram solicitadas para elucidar o fato.

Segundo informações do portal Mais Região, a aluna que desferiu as facadas tem 19 anos e teria sido agredida anteriormente. A vítima das facadas tem 20 anos. As duas, ainda de acordo com o portal, estudam no Colégio Estadual Edilson Souto Freire.