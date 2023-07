Estudante de medicina neta de ex-deputado federal morre aos 25 anos na Bahia

A estudante de medicina Maira Cavalcante Ayres Pedrosa Cardoso, de 25 anos, morreu na terça-feira (11), depois de dar entrada um dia antes no Hospital Cetnral de Barreiras, no oeste baiano, com quadro de parada cardiorrespiratória. Maira era neta do ex-prefeito de Barreiras e ex-deputado federal Saulo Pedrosa.



Ao dar entrada, Maira chegou a passar por reanimação e depois já foi transferida em estado grave para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Não há mais detalhes sobre o que causou a parada cardiorrespiratória da jovem.