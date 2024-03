CASO SOB INVESTIGAÇÃO

Estudante de medicina que processou faculdade tem matrícula cancelada por ordem da Justiça

A Faculdade Zarns Salvador cancelou a matrícula de uma aluna de medicina, depois que a Justiça suspendeu, nesta terça-feira (28) uma liminar que determinava que ela fosse inscrita nas aulas. A jovem havia entrado com um processo judicial contra a instituição de ensino por ter sido impedida de realizar a matrícula no 11° semestre.

A faculdade confirmou que a estudante não faz mais parte do quadro de alunos de medicina da Zarns Salvador, em cumprimento à nova decisão judicial, que determinava prazo de 48h para ser atendida. Acrescentou ainda que reafirma o compromisso com o rigor na comprovação documental de todos os alunos, "visando a excelência e a segurança nos nossos processos”.

Uma fonte ligada à instituição informou ao CORREIO que a Faculdade Zarns Salvador recorreu da liminar em que a juíza Michelline Soares deferiu a tutela de urgência "para determinar que a acionada autorize a realização da matrícula da autora no semestre 2024.1, do curso de Medicina". O documento orientava ainda que a aluna tivesse imediato acesso a todo material didático, realizasse avaliações e tudo mais necessário para realização do curso, além da entrega do histórico acadêmico.