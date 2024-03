VIOLÊNCIA

Estudante é baleado enquanto voltava para casa em Feira de Santana

O crime aconteceu na Avenida Sergio Carneiro, no bairro Santo Antônio dos Prazeres.

Um estudante foi baleado enquanto voltava para casa, na cidade de Feira de Santana. O crime aconteceu na tarde de quinta-feira (29), na Avenida Sergio Carneiro, no bairro Santo Antônio dos Prazeres.

De acordo com o Comando de Policiamento Regional do Leste (CPRL), policiais militares da 66ª CIPM foram acionados para averiguar a informação de que uma pessoa havia sido ferida por disparos de arma de fogo e estava caída no local.