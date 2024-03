INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Estudantes baianas conquistam vaga para feira científica nos EUA

Dois projetos do Programa de Iniciação Científica foram premiados na 22ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia

Publicado em 22 de março de 2024 às 20:39

Mariah Clara, Clara e Sabrina conquistaram vaga para feira científica nos EUA Crédito: Divulgação

As jovens estudantes baianas Sabrina Rocha, Mariah Clara da Silva e Clara Brandão conquistaram vaga para a International Science Engineering Fair (Isef), feira científica pré-universitária que vai acontecer em Los Angeles, nos Estados Unidos. O resultado foi anunciado nesta sexta-feira (22), na cerimônia de encerramento da 22ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), evento promovido pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP).

As jovens Sabrina Rocha, Mariah Clara da Silva e Clara Brandão fizeram parte da primeira turma do curso de Biotecnologia do Novo Ensino Médio da Escola Sesi Djalma Pessoa, em parceria com o Senai Cimatec. Juntas, buscaram uma solução sustentável para suplementar a alimentação de gado de corte.

Usando a microalga dunaliella salina e a hesperidina, antioxidante extraído da casca da laranja, elas produziram uma ração e avaliaram o potencial deste composto para suplementar a alimentação de bovinos. “Foi incrível poder participar da Febrace e conquistar essa vaga. É a realização de um sonho”, comentou Sabrina Rocha.

O projeto das estudantes também recebeu medalha de segundo lugar na premiação geral da área de Ciências Agrárias e ainda foi agraciado pelo Centro Científico Conhecer, com o Prêmio Publicação. Além de receberem certificado, as estudantes terão o projeto publicado na revista científica Enciclopédia Biosfera.

Luiz Filipe Santos ganhou o Prêmio de Excelência Fenadante Crédito: Divulgação

Outro vencedor da noite foi o estudante Luiz Filipe Santos, da Escola Sesi Reitor Miguel Calmon, que ganhou o Prêmio de Excelência Fenadante e foi credenciado para participar da 6ª FeNaDANTE.

O projeto desenvolvido por Luiz Filipe é o ‘Aqua System’, um chuveiro que busca reduzir o consumo de água durante o banho. “Me senti valorizado por todo esforço que fiz para a construção do projeto. Lembrei de todo apoio que recebi da escola e de diversas outras pessoas nessa trajetória”, conta Luiz Filipe.

Ao todo, dois projetos desenvolvidos no Programa de Iniciação Científica da Escola Sesi ganharam quatro prêmios Febrace 2024. “O resultado da nossa participação na Febrace mostra a solidez do nosso Programa de Iniciação Científica. Essa é a quarta vez que conquistamos uma vaga para a Isef, que é considerada a maior feira de ciência e engenharia pré-universitária do mundo”, comemora o gerente de Educação Científica e Tecnológica do Sesi Bahia, Fernando Moutinho.

Iniciação Científica

Outros três projetos desenvolvidos no Programa de Iniciação Científica da Escola Sesi foram finalistas da Febrace 2024. As estudantes da Escola Sesi Reitor Miguel Calmon, Daniela de Paula e Franciele da Silva, concorreram com o projeto Smac – Sistema de medição de adulteração de combustível, na área de Engenharia.

Na área de Ciências Humanas, as jovens Bruna Mendes, Amália Bonfim e Ana Júlia de Souza investigaram os desafios para garantir uma educação de qualidade voltada à existência quilombola no Brasil.