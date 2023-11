SESI Saúde Acolhe visa promover saúde, prevenir doenças e elevar a qualidade de vida dos trabalhadores

Atendimento pelo SESI Saúde Acolhe conta com equipe especializada e multidisciplinar . Crédito: Valter Pontes/Coperphoto/Sistema FIEB

“A Polo Salvador sempre esteve preocupada com a saúde dos seus colaboradores, porém, como é uma pequena empresa, não tinha condições de contratar plano de saúde para todos. Surgiu, então, o SESI Saúde Acolhe – Atenção Primária em Saúde e abraçamos com as duas mãos. É um programa que cabe no nosso orçamento, e, pela atenção dada aos trabalhadores, é melhor do que qualquer plano de saúde privado que a gente poderia ter contratado”. O relato da empresária Imelda Hartmann sintetiza os benefícios do novo Serviço Social da Indústria (SESI Bahia), criado com a abordagem de saúde integral para atender trabalhadores da indústria e suas famílias.

Fatores como envelhecimento da população e estilos de vida pouco saudáveis contribuem para o surgimento acelerado de doenças, o que sobrecarrega o sistema de saúde, eleva os gastos com planos e provoca altos índices de faltas no trabalho. O ponto chave é que as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, problemas musculoesqueléticos e de saúde mental, podem ser prevenidas, e quando existentes, se bem controladas, apresentam menor gravidade.



VANTAGENS

Além de garantir produtividade, redução do afastamento por doença, da sinistralidade e dos altos custos com a saúde empresarial, a prevenção e o acompanhamento continuado da saúde asseguram qualidade de vida aos trabalhadores, que, consequentemente, poderão desfrutar de momentos mais plenos em seu dia a dia, com suas famílias.

Esse combo de benefícios foi o que impulsionou o SESI Bahia, através da Superintendência de Saúde na Indústria (SSI), a lançar o programa, no final do ano passado. A oferta contempla atendimento integrado por uma equipe com médico e enfermeiro de família, nutricionista e psicólogo, de forma contínua e por um custo acessível.

“Iniciamos a operação do serviço em agosto de 2023 e, até o momento, estamos com 11 estabelecimentos industriais, que já aderiram ao SESI Saúde Acolhe, com quantitativos diferentes de trabalhadores participantes do programa. Como a operação começou há pouco tempo, os resultados são bem iniciais. Além de atendimentos e consultas realizadas, o que temos de bem importante está associado à percepção positiva dos usuários e dos registros das empresas contratantes”, comenta Luisa Lima, gerente de Promoção da Saúde do SESI Bahia. As primeiras medições da pesquisa de satisfação mostram 100% de aprovação pelos usuários, além do NPS (Net Promoter Score), revelando 100% dos usuários como promotores do serviço.



O SESI Saúde Acolhe está disponível para empresas de micro, pequeno, médio e grande portes. Na adesão, os funcionários passam por uma triagem e são encaminhados para atendimento, de acordo com a necessidade pessoal. Na Polo Salvador, por exemplo, essa etapa aconteceu com os colaboradores e terceirizados, totalizando 60 pessoas beneficiadas. “Nossos colaboradores estão muito satisfeitos. Na verdade, eles nunca tiveram tanta atenção na saúde como estão tendo agora. É um cuidado completo”, ressalta Imelda Hartmann, sócia e diretora financeira da Polo Salvador.

Por que aderir ao SESI Saúde Acolhe?

O Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, mostrou que metade da população tinha 29 anos ou mais. Já em 2022, o número passou para 35 anos ou mais, quando a previsão era de 32 anos. Esse cenário de envelhecimento da população onera os custos da saúde empresarial.

Quanto mais tardio o diagnóstico de uma doença, mais difícil, demorado e caro é o tratamento, o que gera mais ausências no trabalho e queda da produtividade.

As despesas assistenciais aumentam com a idade, sendo 500% maior entre pessoas de mais idade. Em pronto-socorro, consultas são 30% mais caras do que atendimentos eletivos, e a previsão é de que os gastos com saúde dessas pessoas poderão dobrar até 2050.

