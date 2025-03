EDUCAÇÃO

Estudantes baianos podem concorrer a bolsas de intercâmbio na Espanha

Promovido pelo Santander, programa banca todos os custos para imersão na língua espanhola em Salamanca

Os estudantes baianos têm a chance de conquistar uma bolsa de intercâmbio para um curso de espanhol na Espanha através do programa Top España 2025, promovido pelo Santander. Com inscrições abertas até 27 de abril, o programa selecionará 80 estudantes brasileiros para vivenciarem uma imersão cultural de três semanas na histórica Universidade de Salamanca, considerada uma das mais renomadas da Europa. >

A experiência oferece uma oportunidade única de aprofundamento na língua e cultura espanhola, com custos totalmente cobertos. O Santander arcará com passagens aéreas, hospedagem, três refeições diárias, material didático, seguro-viagem/médico e ainda um passeio cultural à cidade de Toledo, conhecida por seus monumentos medievais. O programa se destaca como uma das maiores iniciativas educacionais do banco, oferecendo um ambiente de aprendizado acadêmico e networking internacional.>

Com 15 anos de história, o Top España já levou mais de 1.800 participantes, incluindo alunos e docentes de todo o Brasil, para Salamanca. Desde 2018, o banco registrou mais de 127 mil inscrições para o programa. "Essa iniciativa reforça o compromisso do Santander com a inclusão e diversidade, oferecendo uma experiência transformadora na Espanha", afirmou Marcio Giannico, senior head de Governos, Instituições, Universidades e Universia do Santander no Brasil.>