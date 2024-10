TRANSPORTE PÚBLICO

Estudantes da rede estadual terão gratuidade no metrô para fazer as provas do Enem

Da Redação

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 08:14

Metrô de Salvador Crédito: Rafael Martins/GOVBA

Mais de 70 mil estudantes da rede estadual de ensino da Bahia poderão utilizar de forma gratuita o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, nos dias das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 (3 e 10 de novembro). O acesso gratuito ao metrô, solicitado pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), será exclusivo aos candidatos da rede estadual que, assim, poderão chegar aos locais de prova com tranquilidade e agilidade.

Na Bahia, estão inscritos 449.528 candidatos no Enem deste ano, sendo que 113.746 são alunos da rede estadual. Para embarcar no transporte metroviário sem pagar a tarifa, os 70.460 estudantes deverão se dirigir à catraca exclusiva na estação do metrô e apresentar o comprovante de inscrição e documento de identidade com foto ao funcionário da concessionária.