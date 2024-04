EDUCAÇÃO

Estudantes e professores cegos ganham óculos especial para leitura

Prefeitura também vai doar aparelhos para o Instituto de Cegos da Bahia (ICB)

Gil Santos

Publicado em 4 de abril de 2024 às 14:23

Equipamentos que estão sendo distribuídos Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

O estudante José Leandro, 14 anos, é um adolescente cego. Nesta quinta-feira (4), ele usou um óculos especial, ajustou ao rosto e ao levantar a cabeça uma voz saiu do aparelho. "Tem um homem na sua frente". Ele segurou diante dos olhos um pedaço de papel e a voz começou a ler o texto. O nome do dispositivo é OrCam MyEye, custa R$ 15 mil e será distribuído gratuitamente pela Prefeitura para 31 alunos e 13 professores cegos. O Município também vai doar aparelhos para o Instituto de Cegos da Bahia.

A tecnologia é um dispositivo que fica conectado a uma das pernas dos óculos. Ele tem uma câmera e uma lanterna que fazem a leitura dos objetos e textos. Em seguida, as descrições são verbalizadas através de um mecanismo de voz. Tudo é feito em tempo real. A tecnologia é tão inovadora que o secretário municipal de Educação, Thiago Dantas, desconfiou da veracidade.

"Estava cético. Eu usei os óculos, mas quando ele fez a leitura do texto pensei que fosse algo já combinado. Saí procurando outro texto pelo gabinete, diferente do que me deram, para fazer outro teste. Funcionou. Então, visitamos algumas cidades que já usam dessa tecnologia, conversamos com educadores que possuem deficiência visual e com especialistas, e vimos que ela é de fato eficiente", explicou.

Inicialmente, a Prefeitura iria adquirir 100 aparelhos, sendo 44 exclusivos para os estudantes e professores cegos, 46 que seriam compartilhados por jovens com baixa visão que estudam na rede municipal e 10 doados ao Instituto de Cegos da Bahia, mas durante a apresentação da tecnologia, no Centro de Formação Emília Ferreiro, no Costa Azul, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) mudou de ideia e anunciou 100 aparelhos para o Instituto.

“Este equipamento vai mudar a vida das crianças que têm deficiência visual em nossa rede, dando a elas condições de disputar um Enem ou um vestibular em pé de igualdade com a criança que não possui deficiência. A leitura em braile já ocorre, mas com ela os alunos precisam de um tempo maior. Com esses óculos inteligentes, é possível absorver muito mais conteúdo. É a tecnologia evoluindo para permitir que essas pessoas superem as perdas físicas que a vida impôs”, destacou Bruno Reis.

O prefeito também anunciou o lançamento de uma licitação para contratação de mais 1,2 mil Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI). São educadores que trabalham com crianças e professores com deficiência. O documento será publicado na próxima semana. O gestor também lembrou das 30 salas para Atendimento Educacional Especializado (AEE) instaladas nas escolas municipais.

José Leandro usa o novo óculos ao lado do prefeito Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

Rotina

O estudante José Leandro Alves Conceição Santos, 14 anos, que testou o aparelho nesta quinta-feira, estuda na Escola Municipal Joir Brasileiro, em Brota. O adolescente contou que atualmente o professor faz uma foto da atividade e encaminha para a mãe dele. A mulher copia para o caderno e ajuda o filho com as respostas. Depois, José transcreve na máquina e em braile e leva as resposta para correção no ICB.

"Agora, com esse equipamento vou poder fazer tudo sozinho. É muito gratificante. Vai ajudar nas atividades da escola, mas também no dia a dia, no supermercado, na rua. Estou muito feliz com essa ação. Eu achei o aparelho confortável e dá para usar a vontade", afirmou. Ele estava tão ansioso para receber o óculos que acordou às 4h.

Já a manicure Fernanda da Silva, 30 anos, mãe de um menino cego de 7 anos, ficou emocionada. Ela contou que não teria como comprar o aparelho de R$ 15 mil para o pequeno Enzo. "É um aparelho espetacular e que eu nunca teria condições de pagar", disse, emocionada.