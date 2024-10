BALDE DE ÁGUA FRIA

Estudantes que vão tentar vaga de Medicina na Ufba lamentam proposta de redução de vagas

Reitoria da instituição sugere redução do número de vagas ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu)



Millena Marques

Maysa Polcri

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 19:33

Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba Crédito: Nara Gentil/Arquivo CORREIO

O estudante Thiago Paiva, 19 anos, sonha em conseguir uma vaga de Medicina na Universidade Federal da Bahia (Ufba) desde o terceiro ano do ensino médio, em 2020. Às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorrerá nos dias 3 e 10 de novembro, uma proposta feita pela Reitoria da instituição neste mês, no entanto, pode reduzir as chances de ingresso. Os candidatos lamentaram a possível redução.

“Fiquei muito surpreso – e de forma negativa – com essa notícia. Para nós, que estamos vivendo essa rotina intensa de preparação, cada vaga representa uma possibilidade real de realizar um sonho, mas essa notícia me chocou bastante”, disse Thiago Paiva, que faz cursinho há dois anos.

No dia 22 de outubro, a Reitoria da Ufba sugeriu uma redução da oferta de vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), sistema no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes Enem, a partir de 2025. A proposta, que não citou a quantidade de vagas que seriam retiradas, ainda será analisada pelas congregações universitárias e pelo Conselho Acadêmico de Ensino (CAE).

Enviada pela Pró-Reitoria de Ensino e Graduação da Ufba, a nota oficial indica que a suspensão de três anos de egressos do Bacharelado Interdisciplinar (BI) de Saúde não resolve o problema da superlotação. “Mesmo em 2028, não há garantia de que o estudante ingressante no curso de BI Saúde de 2025 esteja impedido de questionar judicialmente o direito ao curso de Medicina. Ao contrário, tudo indica que as liminares continuarão a existir”, diz o documento, o qual o CORREIO teve acesso.

Atualmente, a Ufba oferta 80 vagas semestrais em Salvador, 160 por ano, e 60 vagas anuais em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A redução, segundo a reitoria, respeita o “compromisso social da Universidade com a qualidade da formação médica.”

“A redução de oferta de vagas no SISU do curso de Medicina já em 2025 tende a reduzir a entrada de estudantes e garantir número de alunos nos componentes curriculares em concordância com os projetos pedagógicos dos cursos”, detalha a pró-reitora Nancy Rita Ferreira Vieira, que assina o documento. Ainda segundo a nota, essa seria uma solução temporária.

Essa redução, no entanto, abala quem sonha especificamente com o acesso à universidade pública. “A escolha (pela Ufba) vai além da minha qualidade acadêmica pessoal, como também simboliza uma trajetória de renome e qualificação que reflete diretamente no atendimento à comunidade”, disse Thiago Paiva.

Para a estudante Ana Clara Borges, que tem 18 anos e escolheu Medicina desde que "se entende por gente”, a proposta também foi uma surpresa. “A notícia desestabiliza qualquer um, principalmente às vésperas do Enem, porque todo mundo estava na expectativa de uma coisa e acabou sendo outra”, disse. Natural de Feira, o foco da estudante sempre foi a Ufba “por ser uma federal e o projeto de pesquisa ser referência.”

Questionada pela reportagem, a pró-reitora Nancy Rita Ferreira Vieira informou que o tema está sendo discutido internamente junto às unidades universitárias e os conselhos da universidade. Ela disse ainda que, assim que houver decisão, ela será divulgada amplamente.

A Ufba, por meio da assessoria de imprensa, reforçou que "a questão está em discussão nos diversos fóruns". "Esse é o processo normal, que resulta em decisões colegiadas. Qualquer previsão, nesse momento, seria especulativa”, pontua. A Faculdade de Medicina também foi questionada, mas não se manifestou até esta publicação.