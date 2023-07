Evento celebra Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha em Salvador

Com o objetivo de celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, comemorado no dia 25 de julho, o Instituto Juristas Negra promove entre os dias 25 e 29 deste mês o Julho das Pretas, uma celebração à cultura e aos saberes afro-brasileiros e afrodiaspóricos com programação espalhadas por diversos pontos de Salvador.



O evento rememora o primeiro encontro de Mulheres Negras da América Latina e do Caribe, que ocorreu em 25 de julho 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana. A partir da Lei 12.987/2014, a data é estabelecida no Brasil como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, como homenagem à líder Quilombola. Com essas duas grandes motivações, a resistência e ativismo dos movimentos sociais, o mês em questão passa a ser reconhecido como “Julho das Pretas”.