RELIGIOSOS E ESPORTIVOS

Eventos alteram o trânsito em Salvador até o domingo (2); confira mudanças

Motoristas devem ficar atentos às mudanças por conta dos eventos religiosos e esportivos

Da Redação

Publicado em 30 de maio de 2024 às 06:00

Entre esta quinta-feira (30) e o domingo (2/6), haverá alterações no tráfego de veículos dos bairros de Brotas, Boca do Rio, Pernambués, Fazenda Grande do Retiro, Santo Antônio Além do Carmo e Piatã, para viabilizar a realização de caminhadas e eventos em vias públicas.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações dos eventos. O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço. Procissões de Corpus Christi também vão alterar o trânsito em diferentes pontos da cidade. Veja aqui.

Relíquias de Santa Terezinha – Em razão do evento, que acontece entre a quinta-feira (30/05) e o domingo (02/06), o tráfego de veículos do bairro Brotas sofrerá algumas alterações. Será proibido o estacionamento de veículos, no dia 30, das 15 às 21h30, dia 31 a partir das 5h, dia 01/06 a partir das 5h e no dia 02/06 escoamento a partir das 8h, na Alameda Bons Ares (ambos os lados, entre a Rua Waldemar Falcão e a Praça Frei Hildebrando Kruthanp) e Praça Frei Hildebrando Kruthanp (em ambos os lados).

Haverá instalação de 3 (três) Barreiras Móveis, no dia 30 das 15 às 21h30, dia 31 a partir das 5h, dia 01/06 a partir das 5h e no dia 02/06 escoamento a partir das 8h.

A partir das 11, do dia 01/06, o evento conta com o apoio progressivo do tráfego de veículos, quando da realização do “Transalado da Urna para o Santuário de Santa Dulce”, em uma faixa de tráfego, na Alameda Monte Carmelo (saída Carmelo da Bahia), Alameda Bons Ares, Rua Waldemar Falcão, Av. Dom João VI, Rua Odilon Dórea, Av. Mario Leal Ferreira (Bonocô), Rua dos Rodoviários, Viaduto 11, Avenida Heitor Dias, Estrada da Rainha, Via Expressa Baía de Todos Santos, Av. Jequitaia, Largo da Calçada, Rua Fernandes Viêira, Rua José Martins Tourinho, Largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha e na Praça Irmã Dulce (chegada no Santuário de Santa Dulce).

E a partir das 15h, quando da realização do “Retorno das Relíquias de Santa Terezinha para o Mosteiro Carmelo da Bahia”, em uma faixa de tráfego, na Praça Irmã Dulce (saída no Santuário de Santa Dulce), Rua Barão de Cotegipe, Av. Eng. Oscar Pontes, Av. da França, Rua da Suécia, Acesso ao Túnel Américo Simas, Túnel Américo Simas, Av. Presidente Castelo Branco, Av. Mário Leal Ferreira, Rua Odilon Dórea, Av. Dom João VI, Rua Waldemar Falcão, Alameda Bons Ares e na Alameda Monte Carmelo (chegado no Mosteiro).

Atmosfera de Deus – Para a realização do evento, nesta quinta-feira (30), o trânsito no bairro Boca do Rio passará por algumas modificações. O trânsito será interditado progressivamente, a partir das 09h, na Av. Octávio Mangabeira (sentido Itapuã, saída em frente ao Centro de Convenções Salvador, chegada em frente ao Parque Metropolitano de Pituaçu).

Caminhada da Mulher Missionária – Em virtude da realização da Caminhada, que acontece neste sábado (01), o tráfego de veículos no bairro Pernambués sofrerá alterações. A partir das 15h, haverá a interdição progressiva do trânsito, na faixa à direita, da Rua Thomáz Gonzaga (saída do Serviço Médico do Cabula – SERMECA) e da Rua Escritor Edson Carneiro (chegada no Depósito Material Azteca).

Caminhada Musical Pela Paz – Por conta da Caminhada, no sábado (01), o fluxo de veículos será modificado no bairro Fazenda Grande do Retiro. O trânsito será interditado progressivamente, a partir das 15, na Rua Mello Moraes Filho (saída na EGBA), Av. Nestor Duarte e no Largo da Argeral (chegada).

Trezena e Festa de Santo Antônio Além do Carmo – Devido à realização da Trezena e da Festa, que acontece no período de 01 a 13 de junho, o tráfego de veículos terá algumas alterações no bairro Santo Antônio Além do Carmo. O estacionamento de veículos será proibido, das 16h às 00h, de 08/06 a 13/06, no Largo de Santo Antônio Além do Carmo (entre as barracas montadas no local).

Das 16h às 00h, no período de 08/06 a 11/06, haverá o controle do tráfego de veículos, auxílio na travessia de pedestre e fiscalização para coibir a incidência de estacionamento irregular, no Largo de Santo Antônio Além do Carmo.

No dia 13/06, a partir das 17h, o trânsito será interditado no Largo de Santo Antônio Além do Carmo.

No mesmo dia e horário, ocorrerá a interdição progressiva do tráfego de veículos, quando da realização da Procissão, na faixa à direita, do Largo de Santo Antônio (saída Igreja Santo Antônio Além do Carmo), Ladeira do Baluarte, Rua Vital Rego, Rua Eng. João Pimenta Bastos, Rua Siqueira Campos, Rua dos Adobes, Praça dos Quinze Mistérios, Rua dos Marchantes, Largo Cruz do Pascoal, Rua Direita de Santo Antônio e no Largo de Santo Antônio Além do Carmo (chegada).

Ainda no mesmo dia, mas a partir das 18h, o trânsito será interditado progressivamente, quando da realização do Arrastão Quem Vem de Lá, na faixa à direita, da Rua Direita de Santo Antônio (saída Cruz do Pascoal) e do Largo de Santo Antônio Além do Carmo (chegada no Largo).

O evento contará com o apoio no controle do tráfego de veículos, no dia 09/06, a partir das 10h30, quando da realização da Carreata, na faixa à direita, do Largo de Santo Antônio Além do Carmo (saída), Ladeira do Baluarte, Rua Eng. João Pimenta Bastos, Rua Manoel Caetano, Ladeira do Arco, Rua Thales de Freitas, Rua Drº Rocha Leal, Rua Marecal Gabriel Botafogo, Praça do Barbalho, Rua Emídio dos Santos, Rua São José de Cima, Ladeira da Soledade, Largo da Soledade, Rua Saldanha Marinho, Rua Vale do Queimadinho, Estrada da Rainha, Rua Nossa Senhora de Lourdes, Via Expressa Estrada da Rainha, Largo da Baixa de Quintas, Rua Gen. Argolo, Largo Dois Leões, Rua Cônego Pereira, Ladeira Cônego Pereira, Rua Barão de Macaúbas, Rua Dr. Rocha Leal, Rua Monte Castelo, Rua Xavier Marques, Rua Arthur César Rios, rua Anfilófio de Carvalho, Rua Dr. Rocha Leal, Rua Aristides Attico, Rua Clínio de Jesus, Rua Aristides Attico, Rua Emídio dos Santos, Rua dos Perdões, Rua dos Adobes, Praça dos Quinze Mistérios, Rua dos Marchantes, Cruz do Pascoal, Rua Direita de Santo Antônio e do Largo de Santo Antônio Além do Carmo (chegada).

Netshoes Run – Em razão da realização do evento, no domingo (02), o trânsito entre os bairros Boca do Rio e Piatã terá algumas modificações. Haverá a instalação de 1 (uma) Barreira Móvel, a partir das 04h30, e de 5 (cinco) Barreiras Móveis, a partir das 05h.

Das 05 às 10h, o tráfego de veículos será interditado, na Av. Octávio Mangabeira (sentido Itapuã, entre as Quadras da Boca do Rio e o retorno situado depois do SESC, e na faixa à direita, sentido Itapuã, entre o retorno situado depois do SESC e a Nova Praça de Piatã) e na Av. Octávio Mangabeira (na faixa à esquerda, sentido Pituba, entre os prismas em frente ao SESC e o retorno da Terceira Ponte).

Os veículos oriundos da Pituba, sentido Itapuã, terão como opção de tráfego: o retorno em frente ao Multi Shop Boca do Rio, Av. Octávio Mangabeira, Av. Simon Bolivar, Av. Prof. Manoel Ribeiro, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana / Paralela e Av. Orlando Gomes.

No mesmo horário, haverá o desvio do tráfego de veículos, na Av. Prof. Pinto de Aguiar (em frente à Paris Delicatessen) para Av. Ibirapitanga.