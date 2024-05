Procissões de Corpus Christi alteram o trânsito em diferentes pontos da cidade; confira mudanças

Cabula – A partir das 08h30, o tráfego de veículos, será interditado progressivamente, em uma faixa, na Rua Teódulo de Albuquerque (saída da Igreja Matriz Ceia do Senhor e Santo André Apóstolo), Rua Anísio Melhor e na Av. Edgard Santos (chegada na Rotatória do Juliano Moreira).

Cajazeiras V – Haverá a interdição progressiva do trânsito, a partir das 08h30, em uma faixa de tráfego, na Rua Padre Luiz Lintner (saída da Paróquia Santíssima Virgem Maria de Nazaré), Rua Valfrido Moraes, Rua Dep. José Amando, Rua Dep. Herculano Menezes, Estrada do Matadouro, Rua Dr. Jorge Costa Andrade e na Rua Benedito Jenkis (chegada na Paróquia Santa Clara).

Roma – A partir das 9h30, o trânsito será interditado progressivamente, em uma faixa, na Av. Dendezeiros do Bonfim (saída do Santuário Santa Dulce dos Pobres), Praça Irmã Dulce, Rua Barão de Cotegipe, Rua Frederico Lisboa, Rua Machado Monteiro, Rua José Sena, Rua Antônio Francisco Brandão, Rua Graciliano de Freitas, Praça Irmã Dulce, e na Av. Dendezeiros do Bonfim (chegada no Santuário Santa Dulce dos Pobres).