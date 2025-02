TRÂNSITO

Eventos provocam alteração do tráfego na capital até domingo (16); confira

O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço

Tharsila Prates

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 21:17

Transalvador Crédito: Bruno Concha/Secom

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa que, de sexta-feira (14) a domingo (15), o tráfego de veículos será modificado em bairros da cidade para a realização de eventos. A Transalvador prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações dos eventos. O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.>

Sexta-feira (14)>

BLOQUINHO LU & PÁDUA – O trânsito da Barra, nesta sexta-feira (14), a partir das 19h, terá interdição progressiva do tráfego de veículos para a passagem do BLOQUINHO LU & PÁDUA, em uma faixa de tráfego na Rua Recife, com saída na Academia Lu &Pádua, seguindo para a Rua Florianópolis, Rua Recife, Rua Marques de Caravelas (contrafluxo), Rua Belo Horizonte, Rua Maceió (contrafluxo), Rua Aracaju, Rua Belém do Pará, Rua Belo Horizonte, Rua Augusto Frederico Schmith, Rua Maceió, Rua Recife (chegada na Academia Lu&Pádua).>

Sábado (15)>

CARNAVAL DO TOP HILL - O trânsito do Horto Florestal, neste sábado (15), a partir das 15h, terá interdição progressiva do tráfego de veículos para a passagem do CARNAVAL DO TOP HILL, em uma das faixas, das seguintes vias: Rua Waldemar Falcão (saída Ed. Top Hill), Rua Estácio Gonzaga, Rua Dep. Fernando Wilson Magalhães, Rua Waldemar Falcão (chegada Ed. Top Hill). >

VITÓRIA FOLIA - O trânsito do bairro da Vitória, neste sábado (15), das 15h às 17h, terá interdição progressiva do tráfego de veículos para a passagem do VITÓRIA FOLIA, na faixa à direita das seguintes vias: Largo da Vitória (saída), Av. Sete de Setembro (chegada no Vitória Boulevard).>

AMI FOLIA 2025 - O trânsito do bairro do Itaigara, neste sábado (15), das 15h às 20h30, terá interdição progressiva do tráfego de veículos para a passagem do AMI FOLIA 2025, em uma faixa de trânsito das seguintes vias: Rua Sílvio Valente (saída da Praça Míriam Fraga), Rua Veríssimo (retorno), Rua Sílvio Valente (chegada na Praça Míriam Fraga).>

1ª LAVAGEM DA PRAÇA SEGREDOS DE ITAPUÃ - O trânsito do bairro de Piatã, neste sábado (15), das 15h às 20h30, terá interdição do tráfego de veículos para a 1ª LAVAGEM DA PRAÇA SEGREDOS DE ITAPUÃ, na Rua Dias Gomes – Praça Pública Piatã, entre a Rua Pirambeba e a Rua João da Silva Rêgo).>

BLOQUINHO DO LÉO - O trânsito do bairro da Saúde, neste sábado (15) e domingo (16), a partir das 15h30, terá interdição progressiva do tráfego de veículos para a passagem do BLOQUINHO DO LÉO nas seguintes vias: Rua Góes Calmon (saída Bar do Léo), Rua Sen. Leão Veloso, Rua da Glória, Largo da Glória, Largo da Saúde, Rua Jogo do Carneiro (retorno Casa DiRosa), Rua Jogo do Carneiro, Largo da Saúde, Largo da Glória, Rua da Glória, Rua Sen. Leão Veloso, Rua Góes Calmon (Chegada Bar do Léo).>

Domingo (16)>

CARNAVAL DO COSTA AZUL – BLOCO APERTA QUE DÁ - O trânsito do bairro do Costa Azul, neste domingo (16), a partir das 11h, terá interdição progressiva do tráfego de veículos para a passagem do CARNAVAL DO COSTA AZUL – BLOCO APERTA QUE DÁ em uma faixa de tráfego da Rua Dr. Augusto Lopes Pontes (saída do Posto de Combustíveis Shell), Rua Coronel Durval Mattos, Rua Prof. Lourival Pimenta Bastos, Rua Vicente Batalha, Rua Adelaide Fernandes da Costa (chegada no Parque Costa Azul).>

ENSAIO DO BLOCO AFRO OLODUM - O trânsito do Centro Histórico, neste domingo (16), será alterado para o ENSAIO DO BLOCO AFRO OLODUM, com interdição do tráfego de veículos, das 14h às 18h, no Largo do Pelourinho. Neste período, barreiras serão posicionadas no Largo do Pelourinho / Rua do Tabuão / Rua Padre Agostinho Gomes; e Largo Terreiro de Jesus / Rua João de Deus.>

III VERÃO COSTA À COSTA – O trânsito nos bairros Boca do Rio e Pituaçu, neste domingo (16), será alterado para o III VERÃO COSTA À COSTA, com interdição do tráfego de veículos, das 5h30 às 8h30, na Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, entre o retorno em frente ao IMEJA e o Circo Picolino, e Via Célia Fontenelle. Neste período, barreiras serão posicionadas na Av. Octávio Mangabeira / Retorno do IMEJA; Av. Octávio Mangabeira / Retorno Quadras de Tênis da Boca do Rio; e Av. Octávio Mangabeira / Via Célia Fontenelle (Entrada da Via).>

Opções de tráfego - Veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, das 5h30 às 8h30, terão como opção de tráfego retornar em frente ao IMEJA, Av. Octávio Mangabeira, Av. Simon Bolivar, Av. Prof. Manoel Ribeiro, Av. Tancredo Neves, Av. Luís Viana Filho (Paralela), Av. Prof. Pinto de Aguiar, Av. Octávio Mangabeira.>

XXXVIII LAVAGEM DO GRAVATÁ – O trânsito no bairro de Nazaré, neste domingo (16), será alterado para o XXXVIII LAVAGEM DO GRAVATÁ, com interdição do tráfego de veículos, das 10h às 21h, na Rua do Gravatá, entre a Praça dos Veteranos e a Rua do Gravatá, Rua Fonte do Gravatá e Ladeira da Independência. Desvios do tráfego estão programados da Ladeira da Praça para a Av. JJ Seabra e da Ladeira da Palma para a Av. JJ Seabra.>

Neste período, barreiras serão posicionadas na Praça dos Veteranos / Ladeira da Palma; Ladeira da Praça / Av. JJ Seabra; e Praça de Santana / Rua Fonte do Gravatá.>

Opções de tráfego - Veículos provenientes da Av. J. J. Seabra e da Ladeira da Praça com destino ao Campo da Pólvora terão como opção de tráfego a Ladeira de Santana.>