JUSTIÇA

Ex-PM é condenado a 29 anos de prisão por sequestrar e matar homem na Bahia

Vítima foi executada em Milagres

Um ex-policial militar foi condenado a 29 anos de prisão pelo assassinato de um homem no interior da Bahia. O caso ocorreu em 2018 no município de Milagres, no centro norte da Bahia. >

De acordo com informações do Ministério Público da Bahia (MP-BA), responsável por oferecer a denúncia contra o réu, Williams Félix de Souza Nascimento foi sentenciado pela execução de Rodrigo Pires Santana. O crime foi qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.>

De acordo com a acusação, sustentada pelas promotoras de Justiça Jessica Tojal e Amanda Buarque, o crime ocorreu na manhã do dia 16 de outubro. Sob o argumento de que Rodrigo havia cometido, durante a madrugada do mesmo dia, o arrombamento de um estabelecimento em que sua empresa prestava serviços de segurança, o ex-PM abordou violentamente o rapaz na porta de casa, e o colocou no porta-malas do carro, afirmando que ele iria morrer. >