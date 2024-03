PODEROSAS

Exemplo da potência feminina da Bahia

Prêmio Mulheres Notáveis, que aconteceu na noite desta segunda (25), na Câmara Municipal de Salvador, homenageou 28 baianas

Raquel Brito

Publicado em 25 de março de 2024 às 22:35

Homenageadas do Prêmio Mulheres Notáveis 2024 Crédito: Paula Fróes

Reconhecer e amplificar as potências femininas do estado. Foi com esse objetivo que surgiu o Prêmio Mulheres Notáveis, há três anos. Idealizado pela vereadora Ireuda Silva (Republicanos), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o evento homenageou este ano 28 mulheres das mais diferentes áreas de atuação na Bahia.

A premiação aconteceu na noite desta segunda-feira (25), no Foyer do Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador, no Centro. Entre as premiadas, estavam cientistas, jornalistas, policiais, advogadas, educadoras e empreendedoras. A editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra, foi uma das homenageadas e fez questão de afirmar a importância do prêmio no reconhecimento da força feminina.

“A mulher ainda tem muitos desafios a enfrentar. Então, qualquer reconhecimento é importante para ela se perceber forte, para ela se perceber um ente que faz diferença, que tem a importância de estar no mundo e de transformá-lo num ambiente mais tranquilo, sutil, flexível, inteligente e vivo. Homenagens como essas podem dizer para a gente: ‘olha, você é parte desse mundo, você não está fora dele. Continue lutando e de cabeça erguida’”, disse Linda Bezerra.

A jornalista ressaltou ainda que, enquanto mulher negra, é uma figura rara de ser vista no comando de um jornal. “Espero que essa homenagem inspire outras mulheres a ocuparem espaços de chefia, lembrando sempre que os salários devem ser iguais aos dos homens nesses mesmos espaços”, defendeu Linda.

Para a vereadora Ireuda Silva, criadora do projeto, o Prêmio Mulheres Notáveis é uma chance de provar que as mulheres são tão capazes quanto os homens em diversos âmbitos de trabalho. Ela disse que o Mulher Notável nasceu de um sonho de infância.

“Eu sempre quis ver as mulheres em um altar. Quando eu era criança, assistia ao Oscar e imaginava que todas as mulheres teriam o direito [de receber um prêmio]. E não apenas uma mulher que se destaca por estar fazendo um papel em um filme. Eu sempre quis isso, e Deus colocou as condições nas minhas mãos”, afirmou.

Nascida em Pernambuco, a Capitão-Tenente Nathália Cysneiros já serviu no Rio de Janeiro e hoje atua em Salvador. Nesta segunda-feira, ela teve seu trabalho reconhecido no prêmio e declarou seu orgulho da Marinha.

“Em uma trajetória de 40 anos, foi a primeira Força Armada Brasileira a admitir a presença feminina em seu quadro. É uma trajetória curta, mas ao mesmo tempo marcada por lutas diárias, que é algo comum a todas as mulheres. Eu fico muito feliz em poder representar essa mulher com todos os sacrifícios que são comuns ao público feminino”, disse.

Rosane Teixeira, tabeliã substituta do 11° Tabelionato de Notas de Salvador, também evidenciou o peso de ter mulheres em todos os campos. “Eu venho de uma trajetória de ambientes predominantemente masculinos. Hoje, me sinto honrada de estar aqui. Eu precisei desbravar o meu ambiente. Não fiz isso sozinha e hoje temos muito mais mulheres no âmbito jurídico e profissional, mas a gente precisou chegar nesse lugar com muita bravura”, declarou.

O evento, que teve início às 19h, premiou ainda nomes como Ana Raquel Copetti, diretora de jornalismo da Rede Bahia; as jornalistas Silvana Freire e Pâmela Lucciola; a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, Lorena Amorim Nascimento; e Luz Marina Silva, presidente do Conselho da Comunidade das Varas de Execuções Penais de Salvador.

VEJA QUEM SÃO AS HOMENAGEADAS EM 2024:

Capitã Ana Cristina - comandante da base comunitária do Uruguai

Dina Lopes - diretora da TV Kirimurê

Carla Mota - presidente da Faculdade Internacional de Evolução Profissional

Ivone Nascimento - médica

Luzia Santhana - cantora e jornalista

Katia Oliveira - deputada estadual

Haysa dos Santos - jornalista

Lorena Amorim Nascimento - coordenadora da Casa da Mulher Brasileira de Salvador

Silvana Freire - jornalista

Tamara Ferreira - nutricionista

Deise Menezes - advogada e psicopedagoga

Denise Melo - trancista

Géssica dos Santos - supervisora da Guarda Municipal de Salvador

Linda Bezerra - editora chefe do jornal CORREIO

Monique Melo - jornalista

Marijane Santana - bombeira militar

Rosane Teixeira - tabelã

Mirleide jesus -Projeto Déboras

Pâmela Lucciola - jornalista

Nathalia Cysneiros - capitão tenente da Marinha

Luz Marina Silva - presidente do Conselho da Comunidade das Varas de Execuções Penais de Salvador

Luciana Nery - analista fazendária

Évelin dos Santos - tenente da Aeronáutica

Ana Raquel Copetti - diretora de jornalismo da Rede Bahia

Eugênia Vieira - fisioterapeuta

Bárbara Trindade - ativista social

Cris Montenegro - jornalista