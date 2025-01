ACIDENTE

Explosão em bar da Barra deixa três feridos por queimaduras

Caso foi registrado na tarde de quinta-feira (2)

Wendel de Novais

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 08:36

Explosão foi registrada na unidade do Boteco do Caranguejo na Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma explosão registrada na parte interna do Boteco do Caranguejo, no bairro da Barra, em Salvador, deixou três pessoas feridas na tarde dessa quinta-feira (2). O acidente, que não ocorreu na cozinha, teria sido registrado após um problema que envolve o uso de álcool em gel no local. O Boteco do Caranguejo foi procurado pela reportagem para dar mais informações sobre o acidente e, em resposta, confirmou a causa do acidente e informou que a explosão feriu funcionários.

"O Boteco do Caranguejo vem a público esclarecer que o incidente ocorrido na unidade da Barra se deu por conta do manuseio incorreto de uma colaboradora com um recipiente contendo álcool gel, acidentando a ela e a mais dois colaboradores. Reforçamos que o incidente não se deu em área de cozinha, não tendo assim nenhuma relação com gás e não havendo então danos estruturais", escreveu por meio de nota.



O Corpo de Bombeiros confirmou a ocorrência e explicou que foi até o local prestar socorro aos feridos, que foram transferidos para o Hospital Geral do Estado (HGE). “O incêndio foi debelado pelos bombeiros. Três vítimas de queimaduras foram socorridas e levadas para o HGE por ambulâncias do 12° BBM/Salvar e Samu. Recebemos o chamado às 15h12 e a ocorrência foi finalizada às 15h46”, escreveu o Corpo de Bombeiros, em nota.

No HGE, a reportagem foi informada que uma das vítimas chegou a receber alta, mas duas delas ainda estão em atendimento no local. O pior caso seria de uma pessoa que teve queimaduras de segundo e terceiro graus em 40% do corpo. Os familiares das vítimas não foram localizados até o momento. O Boteco do Caranguejo não deu informações sobre o estado de saúde dos feridos, mas garantiu que acompanha de perto a situação das duas funcionárias que ainda estão hospitalizadas.