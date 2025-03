SALVADOR

Exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas tem 1ª semana esgotada; veja outras datas

Evento no Shopping Barra tem mais de 10 mil ingressos vendidos

Tharsila Prates

Publicado em 17 de março de 2025 às 22:35

Exposição Van Gogh & Impressionistas Crédito: Divulgação

Estreia nesta quinta-feira (20) a exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas no Shopping Barra, com a primeira semana esgotada e mais de 10 mil ingressos vendidos. A assessoria do shopping informou que, em resposta à alta demanda, o segundo lote de ingressos já está disponível para venda.>

O evento, que já percorreu as cinco regiões do Brasil com mais de 800 mil visitantes, chega à capital baiana após a parceria entre o Shopping Barra e a produtora Lightland. Quem ainda vai comprar terá disponíveis os horários entre 10h e 12h30 do dia 25 de março. O resto desse dia está esgotado, assim como vários horários dos dias seguintes. Para garantir ingressos, que são limitados, os interessados devem acessar o site oficial do evento.>

Utilizando superprojeções em 360º, cobrindo paredes e chão, a exposição transporta os visitantes para dentro das obras icônicas de Van Gogh e outros mestres do Impressionismo. A fusão de arte e tecnologia proporciona um espetáculo de imersão único, onde cada pincelada ganha vida. >

Ao apresentar algumas das pinturas mais famosas do mundo de uma maneira inovadora, o evento oferece uma nova forma de conexão com a arte. O público pode explorar as cores vibrantes e os traços incomparáveis do gênio holandês e de outros mestres impressionistas e pós-impressionistas que revolucionaram as artes no final do século XIX.>

Isso é possível a partir do uso de recursos tecnológicos de videografismo de última geração, com os quais as obras ganham tamanhos enormes, movimentos e efeitos, além de serem embaladas por trilha sonora elaborada por sonoplastas e musicoterapeutas.>

Confira o serviço completo:>

O quê: Exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas>

Data: a partir de 20 de março de 2025, em curta temporada>

Dias de funcionamento: diariamente, exceto às segundas-feiras>

Horário:>

Terça a sábado - das 9h às 22h (último horário de entrada às 21h);>

Domingos e feriados - das 12h às 22h (último horário de entrada às 21h);>

Local - Shopping Barra, na Av. Centenário, no Estacionamento G2 Oeste>

Quanto custa:>

Terça a sexta - diurno: R$ 60 inteira / R$ 30 meia-entrada;>

Terça a sexta - noturno: R$ 70 inteira / R$ 35 meia-entrada;>

Fim de semana e feriados: R$ 90 inteira / R$ 45 meia-entrada;>

Onde comprar: vangogheimpressionistas.com.br/>

Meia-entrada: Para segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação na entrada: estudantes; jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem; professores das redes pública e privada; pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário; pessoa com 60 anos ou mais, ou outras hipóteses previstas em legislação local.>

Gratuito para crianças até 4 anos.>