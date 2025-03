ESPETÁCULO

Exposição interativa com obras de Van Gogh estreia em Salvador

Mostra acontece no estacionamento G2 do Shopping Barra; ingressos variam entre R$ 30 e R$ 90 reais

Gilberto Barbosa

Publicado em 20 de março de 2025 às 05:00

Através de projeções 360º, o público é imerso no acervo do artista holandês Crédito: Marina Silva/CORREIO

Buscando promover uma imersão do público na obra do pintor Vincent Van Gogh (1853-1890), a exposição Van Gogh & Impressionistas estreia nesta quinta-feira (20), no Shopping Barra. No local, o público será apresentado ao catálogo do artista e de outros pintores do movimento artístico.

>

Durante a visita, o público pode explorar as cores vibrantes e os traços incomparáveis do gênio holandês e de outros impressionistas e pós-impressionistas que revolucionaram as artes no final do século XIX. Tudo isso a partir do uso de recursos tecnológicos de videografismo de última geração, com os quais as obras ganham tamanhos enormes, movimentos e efeitos, além de serem embaladas por trilha sonora elaborada por sonoplastas e musicoterapeutas focados em fazer aflorar grandes emoções.>

A exibição ocorre de terça à sábado, das 9h às 22h. Já aos domingos e feriados, o espetáculo começa às 12h e encerra às 22h. A sessões duram cerca de uma hora. Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 90, variando de acordo com o turno e o dia da semana. Os ingressos podem ser comprados através do site do evento. Crianças de até quatro anos entram de graça. >

Utilizando projeções 360º, a mostra apresenta obras-primas do artista holandês como A Noite Estrelada, Amendoeira em Flor e Quarto em Arles. Também foram contempladas pinturas de Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e Paul Gauguin, que influenciaram Van Gogh durante sua estadia em Paris. >

Exposição apresenta as principais obras de Van Gogh Crédito: Marina Silva/CORREIO

Segundo a organização da exposição, cerca de 12 mil ingressos já foram vendidos para o espetáculo e as sessões da primeira semana já estão esgotadas em Ssalvador. A mostra também acontece simultaneamente em outras três cidades do Brasil e já recebeu mais de 800 mil visitantes. >

“Nós queríamos muito celebrar o número de um milhão de visitantes aqui em Salvador, por tudo que a Bahia representa para o país, para o mundo e para a cultura brasileira. O nosso objetivo é fazer o visitante sentir grandes emoções e gerar impacto a partir da arte digital, de sentimentos, da trilha sonora”, disse Davi Telles, CEO da Lightland, responsável pelo evento.>

Segundo o superintendente do Shopping Barra, André Podhorodeski, o tempo de permanência da exposição no espaço está condicionado à demanda dos clientes. Ele celebra o número de vendas antes do início da exposição: “Para nós, é um prazer enorme trazer uma nova experiência para os nossos clientes. É uma experiência que vai emocionar os baianos com a exibição fascinante de obras de um dos grandes artistas mundiais”.>

Exposição Van Gogh & Impressionistas 1 de 3

Exposição Van Gogh & Impressionistas:>

Funcionamento: diariamente, exceto às segundas-feiras, no Shopping Barra>

Horário: Terça a sábado - das 9h às 22h (último horário de entrada às 21h); Domingos e feriados - das 12h às 22h (último horário de entrada às 21h) >

Preço: Terça a sexta - diurno: R$60 inteira / R$30 meia-entrada; Terça a sexta - noturno: R$70 inteira / R$ 35 meia-entrada; Fim de semana e feriados: R$90 inteira / R$45 meia-entrada; Gratuito para crianças até 4 anos. >

Pacote para grupos escolares: consulte preços especiais no e-mail [email protected]>