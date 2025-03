MÚSICA

Fã de LPs? Shopping Lapa realiza Feira do Vinil neste sábado (15)

Evento terá estandes com 15 expositores, discotecagem e chopp artesanal

O charme e a nostalgia dos antigos discos de vinil irão tomar conta da Praça de Eventos (L1) do Shopping Center Lapa neste sábado (15), das 10h às 19h, durante a Feira do Vinil. Uma parceria com a Discodelia, o evento conta com 15 expositores, promovendo a troca e a venda de mais de mil LPs de diversos estilos musicais. Além disso, cinco DJs farão a discotecagem ao longo da programação. >