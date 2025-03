SEGURANÇA PÚBLICA

Facas, tesouras e estiletes: 4 mil objetos foram apreendidos no Carnaval de Salvador

Itens foram encontrados com foliões nos portais de abordagem e revista

A Operação Carnaval 2025, que atua na segurança da folia em Salvador, apresentou um novo balanço das apreensões realizadas nos portais de abordagem e revista dos circuitos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP), 4 mil objetos não permitidos foram apreendidos com foliões na entrada para a festa. >