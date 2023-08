Falso policial rodoviário federal é preso no Oeste da Bahia

Um homem de 52 anos foi preso ao se passar por policial rodoviário federal no Oeste da Bahia. Ele foi detido na tarde desta segunda-feira (31), em Barreiras. Segundo a PRF, homem estava em um guichê da rodoviária da cidade e havia se identificado como Policial Rodoviário Federal a fim de obter gratuidade no embarque em um ônibus. Então, a PRF foi acionada para confirmar a identidade dele. Já na rodoviária, os policiais conseguiram identificar o homem e em seguida procederam com a abordagem. Durante a entrevista, ele apresentou uma carteira funcional da PRF e após alguns minutos de conversa deu várias versões e informações desencontradas sobre a profissão e identificação pessoal.

Além dos documentos falsos, foram encontrados uma arma de brinquedo e identidades funcionais de outras corporações e um distintivo. No local, também foi apreendida a carteira funcional com a sigla da PRF que estava com a foto, nome e outros dados do suspeito.